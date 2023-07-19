7 Olahraga Asli Jepang yang Unik dan Mendunia, Nomor 1 Berguna untuk Mengasah Jiwa

TERDAPAT 7 olahraga asli Jepang yang unik dan mendunia. Mulai dari seni beladiri elegan sampai beladiri untuk menguji ketangkasan.

Ini membuktikan Jepang telah memberikan warisan olahraga tradisional yang luar biasa kepada masyarakatnya. Keindahan dan keunikan Jepang tercermin dalam olahraga omo. Selain menghibur, olahraga ini juga menginspirasi.

Berikut 7 olahraga asli Jepang yang unik dan mendunia melansir Japan Wonder Travel, Selasa (18/07/23):

7. Bo Taoshi





Olahraga asli Jepang ini melibatkan 150 orang yang terbagi atas dua kelompok. Masing-masing tim harus merobohkan tiang lawan dan mempertahankan tangganya sendiri. Merobohkan tiang dapat dilakukan dengan cara menendang, menarik baju lawan, dan lainnya.

6. Kendama





Jepang memiliki olahraga yang melibatkan bola yang terhubung dengan tali pada bagian atas. Cara bermainnya dengan menangkap bola di bagian tertentu dengan kendama. Tidak ada peraturan khusus pada olahraga ini. Pemain bisa melakukan berbagai variasi gerakan.

5. Onbashira





Onbashira termasuk olahraga berbahaya asal Jepang yang digelar 6 tahun sekali di area Danau Suwa di Nagano. Pasalnya tidak sedikit orang yang mengalami cedera bahkan meninggal. Pasalnya pemain harus menuruni bukit dengan menaiki pohon besar yang telah ditebang.

4. Yukigassen





Setiap orang tentu menyukai perang bola salju. Di Jepang, yukigassen atau perang bola salju menjadi olahraga mengasyikan. Olahraga ini melibatkan dua tim yang terdiri dari 7 orang yang berhadapan.