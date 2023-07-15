Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadi Ganda Putra Indonesia Tersisa di Badminton Asia Junior Championships 2023, Ini Tanggapan Zidane Attauba/Kleopas Binar

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |02:05 WIB
Jadi Ganda Putra Indonesia Tersisa di Badminton Asia Junior Championships 2023, Ini Tanggapan Zidane Attauba/Kleopas Binar
Ganda putra Indonesia, Zidane Attauba Efendi/Kleopas Binar Putra Prakoso. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

YOGYAKARTA - Pasangan Zidane Attauba Efendi/Kleopas Binar Putra Prakoso menjadi satu-satunya wakil ganda putra Indonesia di Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2023. Melihat kondisi itu, Zidane/Kleopas mengakui sedikit tegang, namun mereka memastikan akan tampil sebaik mungkin demi bisa meraih hasil maksimal di turnamen tersebut.

Ya, pasangan binaan PB Jaya Raya itu menjadi wakil tersisa setelah dua ganda putra Indonesia lainnya tersisih di babak 16 besar. Zidane/Kleopas pun membuat kejutan karena berhasil menumbangkan unggulan kelima asal Uni Emirat Arab, Dev Ayyappan/Dhiren Ayyappan.

Berlangsung di GOR Amongraga, Yogyakarta, Jumat 14 Juli 2023, Zidane/Kleopas bermain ketat di awal laga. Mereka berjuang keras untuk bisa akhirnya memenangi gim pertama dengan skor 21-19. Untungnya pada gim kedua, mereka tampil lebih lepas dan mengamankan kemenangan dengan skor 21-13.

Zidane Attauba/Kleopas Binar (Bagas Abdiel/MPI)

Tak bisa dipungkiri, pasangan yang sama-sama berusia 18 tahun itu mengaku sempat tegang di awal laga. Terlebih sebelum melakoni pertandingan, mereka sudah mengetahui bahwa mereka menjadi wakil Indonesia tersisa di ganda putra.

"Puji Tuhan bisa lolos melewati babak 16 besar ini. Tadi agak sedikit tegang soalnya lawan unggulan kelima," ungkap Kleo kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia seusai laga, Sabtu (15/7/2023).

"Tegang (karena kita ganda putra tersisa). Ada sedikit beban juga sebelum main," ucap Zidane.

Halaman:
1 2
