Novak Djokovic Merasa Beruntung Bisa Kalahkan Hubert Hurkacz di Wimbledon 2023

LONDON – Petenis tunggal putra kebanggaan Serbia, Novak Djokovic, sukses melaju ke babak perempatfinal Wimbledon 2023. Tetapi, Djokovic mengaku hanya beruntung dalam merebut hasil itu.

Djokovic merasa beruntung karena sebenarnya dirinya sempat gugup ketika bertanding. Tetapi perlahan, Djokovic berhasil menghilangkan rasa gugut itu hingga menang.

"Harus saya katakan, itu bukan pertandingan yang menyenangkan bagi saya, tetapi pada saat-saat penting, kemarin, tadi malam, saya benar-benar beruntung memenangkan set pertama itu, saya tertinggal 3-6 di tie-break," ujar Djokovic.

"Pertandingan ini pasti bisa berjalan dengan cara yang berbeda tapi saya kira saya menahan rasa gugup saya ketika itu penting dan saya senang untuk menang," lanjutnya.