Jadi Penentu Indonesia Lolos ke Final Badminton Asia Junior Championships 2023, Perasaan Mutiara Ayu Puspitasari Campur Aduk

YOGYAKARTA – Tunggal putri Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari, jadi penentu kelolosan tim Merah Putih ke final Badminton Asia Junior Championships 2023. Dia pun merasa campur aduk kala harus menjalani laga itu.

Mutiara mengaku sempat merasa terbebani saat dipercaya turun di semifinal. Sebab, ketika bermain kontra China pada laga kedua Grup A, dia gagal menorehkan poin untuk Indonesia.

Kala itu, Mutiara harus tumbang dari Xu Wen Jing. Dia kalah dua gim langsung dengan skor 12-21 dan 10-21.

“Kemenangan saya hari ini rasanya campur aduk. Saya sempat tidak percaya diri dan punya tekanan karena pada kesempatan lawan China saya kurang bisa memaksimalkan,” kata Mutiara usai laga, dilansir dari rilis PBSI, dikutip Selasa (11/7/2023).

Namun, dukungan ribuan penonton yang hadir di GOR Amongrogo membuatnya termotivasi untuk bisa meraih kemenangan. Hasilnya, Mutiara mampu mengeluarkan performa terbaiknya dan sukses menyumbang poin untuk Skuad Garuda Muda.

“Saya berterima kasih buat rekan-rekan yang sudah memberikan dukungan totalitas buat saya. Saya sepanjang pertandingan memikirkan supaya bisa memberikan yang terbaik buat mereka yang sudah memberikan dukungan buat saya,” ujar pemain kelahiran Ngawi itu.

“Sejauh ini permainan saya sudah lebih baik. Saya bisa keluar dari tekanan lawan di laga ini dan keluar dari zona nyaman saya,” tambahnya.