Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

2 Pembalap yang Bisa Saingi Max Verstappen Diungkap Penasihat Red Bull Racing, Bukan Sergio Perez!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |03:00 WIB
2 Pembalap yang Bisa Saingi Max Verstappen Diungkap Penasihat Red Bull Racing, Bukan Sergio Perez!
Max Verstappen terlalu kuat di F1 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

ADA dua pembalap yang bisa saingi Max Verstappen menurut penasihat Red Bull Racing, Helmut Marko. Menariknya, Marko tidak menyebut Sergio Perez sebagai sosok yang bisa mengimbangi Verstappen.

Pada awal musim ini, Perez tampil meyakinkan dengan mampu naik podium empat kali dari lima balapan pertama F1 2023. Dia pun kini menempel ketat Verstappen di puncak klasemen sementara dan bisa bersaing untuk gelar juara hingga akhir musim.

Max Verstappen

Namun, performa pembalap asal Meksiko tersebut menurun. Dalam tiga balapan terakhir, dia tidak pernah berhasil naik podium dan Verstappen pun kini unggul jauh hingga 69 poin di puncak klasemen.

Menurut Marko, Perez memang tidak seharusnya bisa menyaingi Max Verstappen. Sebab, yang mampu menandingi pembalap asal Belanda itu hanyalah Lewis Hamilton dan Fernando Alonso.

"Alonso dan Hamilton adalah yang paling bisa mengikutinya. Ketiganya adalah yang terkuat, di antara mereka Max yang paling menonjol,” kata Marko dilansir dari Pitpass, Selasa (27/6/2023).

Alonso dan Hamilton masing-masing sudah dua kali menemani Verstappen naik podium pada F1 2023. Yang pertama terjadi di GP Australia 2023 dan hal itu kembali terulang dalam balapan terakhir di GP Kanada 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement