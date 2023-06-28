2 Pembalap yang Bisa Saingi Max Verstappen Diungkap Penasihat Red Bull Racing, Bukan Sergio Perez!

ADA dua pembalap yang bisa saingi Max Verstappen menurut penasihat Red Bull Racing, Helmut Marko. Menariknya, Marko tidak menyebut Sergio Perez sebagai sosok yang bisa mengimbangi Verstappen.

Pada awal musim ini, Perez tampil meyakinkan dengan mampu naik podium empat kali dari lima balapan pertama F1 2023. Dia pun kini menempel ketat Verstappen di puncak klasemen sementara dan bisa bersaing untuk gelar juara hingga akhir musim.

Namun, performa pembalap asal Meksiko tersebut menurun. Dalam tiga balapan terakhir, dia tidak pernah berhasil naik podium dan Verstappen pun kini unggul jauh hingga 69 poin di puncak klasemen.

Menurut Marko, Perez memang tidak seharusnya bisa menyaingi Max Verstappen. Sebab, yang mampu menandingi pembalap asal Belanda itu hanyalah Lewis Hamilton dan Fernando Alonso.

"Alonso dan Hamilton adalah yang paling bisa mengikutinya. Ketiganya adalah yang terkuat, di antara mereka Max yang paling menonjol,” kata Marko dilansir dari Pitpass, Selasa (27/6/2023).

Alonso dan Hamilton masing-masing sudah dua kali menemani Verstappen naik podium pada F1 2023. Yang pertama terjadi di GP Australia 2023 dan hal itu kembali terulang dalam balapan terakhir di GP Kanada 2023.