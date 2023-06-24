Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jelang Wimbledon 2023, Carlos Alcaraz Berlatih Keras Demi Panaskan Persaingan!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |01:00 WIB
Jelang Wimbledon 2023, Carlos Alcaraz Berlatih Keras Demi Panaskan Persaingan!
Carlos Alcaraz siapkan diri ikut Wimbledon 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

JELANG Wimbledon 2023, Carlos Alcaraz berlatih keras demi panaskan persaingan. Petenis asal Spanyol itu bahkan turut ikut dalam turnamen pemanasan Wimbledon di Queen's Club, London.

Petenis berusia 20 tahun itu berkompetisi di Queen's untuk pertama kalinya. Ia pun berkesempatan menjajal lapangan rumput di turnamen tersebut.

Carlos Alcaraz

Sebagai informasi, Alcaraz siap mengikuti Wimbledon 2023. Ia datang dengan status juara US Open 2022 semifinalis French Open 2023.

Untuk melewati babak Wimbledon 2023, Alcaraz menilai bukan hal yang mudah. Namun ia dengan ikut Queen's Club, London bisa makin mengasah kemampuannya.

"Saya akan menikmati perempatfinal pertama saya. Ini tempat yang indah untuk bermain dan saya menikmati setiap detik di sini," kata Alcaraz dikutip dari ANTARA.

Lebih jauh ia tak begitu mengincar juara. Dirinya hanya ingin menjajal bermain di lapangan rumput agar tidak kaku di Wimbledon 2023.

Halaman:
1 2
