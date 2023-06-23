Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hadapi Wakil Amerika Serikat di Perempatfinal Taipei Open 2023, Putri Kusuma Wardani Tak Mau Kepedean

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |03:01 WIB
Hadapi Wakil Amerika Serikat di Perempatfinal Taipei Open 2023, Putri Kusuma Wardani Tak Mau Kepedean
Putri Kusuma Wardani tak mau percaya diri berlebih hadapi wakil Amerika Serikat di Taipei Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

TUNGGAL putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putri KW) berhasil melaju ke perempatfinal Taipei Open 2023. Kepastian itu diraih usai Putri KW menumbangkan utusan Taiwan, Huang Ching Ping dalam dua gim, 21-13 dan 21-19.

Kemenangan itu membuat Putri KW bakal berhadapan dengan unggulan ketiga, Beiwen Zhang. Melawan utusan Amerika Serikat itu, Putri KW tak mau percaya diri berlebih.

Putri Kusuma Wardani

Dirinya justru mawas diri agar tak kecolongan. Apalagi, ia pernah dikalahkan Beiwen Zhang di pertemuan sebelumnya.

“Untuk pertandingan perempatfinal lawan Zhang Beiwen, pastinya mau main nothing to lose. Ini karena di pertemuan sebelumnya aku pernah kalah,” ucap Putri KW dikutip dari rilis resmi PBSI.

Di sisi lain, Putri KW bersyukur bisa mendulang kemenangan lawan Huang Ching Ping. Baginya Huang Ching Ping bukan lawan yang mudah dikalahkan.

Ia mengatakan, Huang Ching Ping memberi perlawanan hebat. Bahkan, ia sempat tertinggal sebelum melakukan comeback untuk mendulang kemenangan.

Halaman:
1 2
