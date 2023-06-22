Gasak Wakil Australia di 32 Besar Taipei Open 2023, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas: Kami Lebih Siap

GANDA campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari berhasil mengalahkan wakil Australia, Kenneth Zhe Hooi Choo/Gronya Somerville di babak 32 besar Taipei Open 2023. Rinov/Pitha pun mengakui kalau mereka lebih siap ketimbang Choo/Somerville.

Pertandingan tersebut berlangsung di Tian-Mu Arena, University of Taipei, Rabu (21/6/2023) siang WIB. Ripith -sapaan akrab Rinov/Pitha- berhasil menang lewat dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-14.

Selepas pertandingan, Rinov/Pitha mensyukuri hasil yang mereka raih. Rinov Rivaldy mengatakan jika permainannya dengan Pitha Haningtyas tampak normal dan bisa mengeluarkan strategi dengan baik.

"Alhamdulillah kami bisa bermain baik dan bisa memetik kemenangan dalam pertandingan hari ini. Permainan kami hari ini juga normal-normal saja, kami bisa mengeluarkan pola permainan," tutur Rinov Rivaldy dalam keterangan PBSI, Rabu (21/6/2023).

Lebih lanjut, Rinov Rivaldy membicarakan soal kualitas permainan sang lawan. Menurutnya, Choo/Somerville memiliki kualitas yang tidak jauh dari mereka. Akan tetapi, Rinov menjelaskan kalau dirinya dan Pitha jauh lebih siap ketimbang wakil Australia itu.

"Soal kualitas lawan, bisa saya katakan juga tidak jauh. Lawan bermain bagus hari ini," ucap Rinov.