HOME SPORTS NETTING

Harapan Anthony Ginting Usai Indonesia Open Tak Lagi Digelar di Istora Senayan: Lebih Berprestasi di Tempat Baru!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |03:00 WIB
Harapan Anthony Ginting Usai Indonesia Open Tak Lagi Digelar di Istora Senayan: Lebih Berprestasi di Tempat Baru!
Anthony Ginting ungkap harapannya usai Indonesia Open tak lagi digelar di Istora Senayan (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting membeberkan harapannya usai Indonesia Open tak lagi digelar di Istora Senayan, Jakarta. Ginting berharap dirinya dan pebulu tangkis Indonesia lainnya bisa lebih berprestasi di tempat yang baru.

Ya, PBSI memiliki rencana untuk memindahkan venue Indonesia Open pada 2024 mendatang di tempat yang jauh lebih besar. Venue yang dimaksud yakni Indonesia Arena yang merupakan stadion serbaguna baru dan masih berada di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Anthony Ginting

Menanggapi hal tersebut, Anthony Ginting berharap perpindahan venue bisa membawa atlet-atlet bulu tangkis Indonesia bisa lebih berprestasi. Terlebih, pada Indonesia Open 2023 ini wakil Tanah Air kembali gagal meraih gelar juara.

"Ya semoga ini awal mula bagi saya, dan harapannya juga buat teman-teman atlet Indonesia semua bisa lebih berprestasi lagi di tempat yang baru," ucap Ginting kepada MNC Portal Indonesia usai laga final Indonesia Open 2023.

Pada Indonesia Open edisi tahun ini, Anthony Ginting menjadi satu-satunya wakil Tanah Air yang berhasil melaju ke laga final. Sayangnya, dia gagal meraih gelar juara turnamen berlevel Super 1000 itu setelah takluk dari wakil Denmark, Viktor Axelsen lewat dua gim langsung dengan skor 14-21 dan 13-21.

Kendati kalah, Anthony Ginting memiliki catatan apik di gelaran Indonesia Open. Sejak keikutsertaannya pada 2015, ini menjadi pencapaian terbaik bagi pebulu tangkis asal Cimahi itu.

Halaman:
1 2
