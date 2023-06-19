Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Usai Sabet Gelar Indonesia Open 2023, Viktor Axelsen Lempar Pujian Setinggi Langit kepada Anthony Ginting

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |01:00 WIB
Viktor Axelsen puji Anthony Ginting usai sabet gelar Indonesia Open 2023
Viktor Axelsen puji Anthony Ginting usai sabet gelar Indonesia Open 2023 (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

PEBULU tangkis tunggal putra Denmark, Viktor Axelsen sukses menyabet gelar juara Indonesia Open 2023 setelah mengalahkan Anthony Ginting di partai final. Kendati menang, Axelsen tetap memuji Ginting yang menurutnya memiliki teknik yang jauh lebih baik ketimbang dirinya.

Sekadar diketahui, Viktor Axelsen tampil ciamik di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (18/6/2023) sore WIB. Dia mampu menaklukkan Anthony Ginting lewat dua gim langsung dengan skor 14-21 dan 13-21.

Viktor Axelsen

Meski berhasil menjuarai Indonesia Open 2023, Viktor Axelsen tetap melemparkan pujian setinggi langit kepada Anthony Ginting. Axelsen menilai Ginting lebih bertalenta secara teknik ketimbang dirinya.

“Kamu tahu enggak? Ginting itu jelas secara teknik lebih bertalenta daripada saya. Dia memainkan permainan bulutangkis yang spektakuler dan sangat enak untuk disaksikan. Kalau permainan saya mungkin lebih membosankan,” kata Axelsen dalam konferensi pers pasca laga, Minggu (18/6/2023).

Akan tetapi, Viktor Axelsen mengaku kalau strateginya mampu berjalan mulus di final Indonesia Open 2023. Hasilnya, pebulu tangkis nomor satu dunia itu pun sukses menyabet gelar juara turnamen berlevel Super 1000 tersebut.

1 2
