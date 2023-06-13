Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kondisi Anthony Ginting Jelang Indonesia Open 2023 Diungkap Coach Irwansyah

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |02:00 WIB
Kondisi Anthony Ginting Jelang Indonesia Open 2023 Diungkap Coach Irwansyah
Anthony Ginting ketika berlaga di Singapore Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

KONDISI tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting jelang Indonesia Open 2023 diungkap coach Irwansyah. Irwansyah mengatakan Ginting mengalami kelelahan setelah menjuarai Singapore Open 2023.

Sekadar diketahui, Anthony Ginting harus menjalani jadwal padat dengan hanya memiliki waktu istirahat sebentar setelah menyabet gelar Singapore Open 2023 pada Minggu (11/6/2023). Pasalnya, Ginting akan langsung turun di Indonesia Open 2023 yang akan dilangsungkan di Istora Senayan, Jakarta pada 13 hingga 18 Juni 2023.

Anthony Ginting

Coach Irwansyah pun membicarakan terkait kondisi Anthony Ginting. Irwansyah menjelaskan kalau Ginting mengalami kelelahan. Meski begitu, dirinya telah menyiapkan anak asuhnya harus selalu siap di setiap kompetisi.

"Kalau dibilang capek pasti capek, tetapi yang tadi saya bilang, kita sudah siapkan. Saya sudah siapkan mereka ini terus benar-benar siap untuk setiap kejuaraan," jelas Irwansyah kepada awak media di Istora Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

"Jadi, apalagi memang habis juara, dia harus lebih percaya diri saja," sambungnya.

Lebih lanjut, Irwansyah mengatakan kalau Ginting merasa lelah selepas mengikuti Singapore Open 2023 hingga laga puncak. Akan tetapi, pebulu tangkis asal Cimahi itu harus tetap turun di Indonesia Open 2023.

Halaman:
1 2
