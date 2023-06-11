Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pesan Liliyana Natsir agar Pebulu Tangkis Indonesia Raih Hasil Maksimal: Pintar-Pintar Pilih Pertandingan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |03:32 WIB
Pesan Liliyana Natsir agar Pebulu Tangkis Indonesia Raih Hasil Maksimal: Pintar-Pintar Pilih Pertandingan
Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

LEGENDA bulu tangkis Indonesia, Liliyana Natsir, memberi pesan kepada para pebulu tangkis Indonesia agar meraih hasil maksimal dalam berlaga. Menurutnya, para pemain harus cerdik memilih turnamen yang akan diikuti.

Bagi Liliyana, hal itu penting dilakukan agar menjaga kondisi fisik. Menurutnya, hal itu bakal membuat mereka bisa tampil lebih maksimal di setiap kejuaraan karena tidak diforsir dengan turnamen beruntun yang hadir di setiap pekan.

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir

“Atau mungkin satu lagi pintar-pintar memilih pertandingan ya. Ya kalau beruntun lima (turnamen) gitu kayaknya hampir susah untuk mereka bisa konsisten terus,” kata Liliyana kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Jakarta, Sabtu 10 Juni 2023.

“Jadi mungkin harus komunikasi dengan pelatih juga. Penghitungan poinnya gimana, ada yang hilang harus ditambahkan dimana, dan yang mana yang harus ikut dan mana yang diistirahatkan dulu sehingga lebih bisa maksimal di kejuaraan berikutnya,” lanjutnya.

“Kalau kita ikut semua ya atlet juga manusia, mereka juga kepingin bertanding terus tapi kan fisik, dan bukan cuma fisik doang, konsentrasi juga pasti kita ngalaminlah (ada penurunan),” jelas Liliyana.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/40/3192031/susy_susanti-FSv5_large.jpg
Kisah Susy Susanti, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Tak Pernah Raih Emas Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/40/3191882/ye_zhaoying-PUYa_large.jpg
Kisah Pilu Ye Zhaoying, Legenda Bulu Tangkis China yang Terbuang dan Terasing di Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/40/3191862/gregoria_mariska_tunjung-bmDY_large.jpg
Kisah Perjuangan Gregoria Mariska Lawan Vertigo: Dari Jatuh Bangun hingga Pesan Menyentuh untuk Mikha Angelo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/40/3191685/wang_chi_lin-UqAc_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Peraih Emas Olimpiade Wang Chi-lin yang Ngamuk Usai Tandem Cedera di BWF World Tour Finals 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/40/3191591/simak_respons_berkelas_an_se_young_usai_pecahkan_3_rekor_gila_di_bwf_world_tour_2025-qChi_large.jpg
Respons Berkelas An Se Young Usai Pecahkan 3 Rekor Gila di BWF World Tour 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/40/3191477/an_se_young-SdBo_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis Uang yang Diperoleh Pebulu Tangkis An Se Young Sepanjang Tahun 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement