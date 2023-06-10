Borong 31 Medali Emas di ASEAN Para Games 2023, Atlet Para Tenis Meja Indonesia Dedikasikan Kemenangan untuk Mendiang David Jacobs

Atlet para tenis berhasil mendulang 31 emas di ASEAN Para Games 2023 (Foto: NPC Indonesia)

BORONG 31 medali emas di ASEAN Para Games 2023, atlet para tenis meja Indonesia persembahkan kemenangan untuk mendiang David Jacobs. Hal itu diungkap langsung oleh pelatih para tenis meja Indonesia, Bayu Widhie Hapsara Purba.

"Untuk itu kami termotivasi dan bertekad meraih prestasi sebaik-baiknya di Kamboja. Medali emas ini kami dedikasikan untuk beliau (David Jacobs)," tutur pelatih para tenis meja, Bayu Widhie Hapsara Purba dalam keterangan resmi yang diterima Okezone.

Untuk diketahui kembali, dunia olahraga Tanah Air dikejutkan dengan kabar kepergian atlet para tenis meja kebanggaan Indonesia, David Jacobs. Mendiang David Jacobs meninggal dunia pada April 2023 silam. Peristiwa itu memberikan duka yang mendalam, terutama bagi tim para tenis meja.

Sementara itu, raihan yang didapatkan tim para tenis meja Indonesia di ASEAN Para Games 2023 jauh melampaui target utama. Sebelumnya, mereka ditargetkan untuk membawa pulang 13 medali emas.

Ternyata, pada gelaran tahun ini, tim para tenis meja sukses meraih 31 medali emas, 16 perak, dan 17 perunggu. Raihan tersebut juga melebihi torehan ASEAN Para Games 2022 di solo dengan 27 emas.

"Alhamdulillah kami bisa merealisasikan target bahkan lebih. Hasil ini berkat kerja keras seluruh atlet, pelatih dan official selama persiapan hingga di Kamboja," lanjut Bayu.