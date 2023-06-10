Daftar 5 Tim yang Lolos ke Playoff IBL 2023: Ada Pelita Jaya hingga Dewa United!

DAFTAR 5 tim yang lolos ke playoff IBL 2023 akan diulas dalam artikel ini. Saat ini IBL 2023 memasuki seri ketujuh, yang berlangsung di Bandung.

Adapun seri ketujuh di Bandung berlangsung pada 4-11 Juni 2023. Selanjutnya, ke-16 tim masih akan melanjutkan seri kedelapan, yang berlangsung di Jakarta pada 17-24 Juni 2023 mendatang.

Meski masih menyisakan satu seri lagi, sudah ada lima tim yang dipastikan lolos ke babak playoff. Kelima tim tersebut adalah Pelita Jaya Bakrie Jakarta, Satria Muda Pertamina Jakarta, Prawira Harum Bandung, Bima Perkasa Jogjakarta, dan Dewa United Banten.

Sebagai informasi, babak playoff sendiri akan dimulai pada 30 Juni 2023 mendatang dan akan berlanjut hingga babak final pada 22 atau 23 Juli 2023. Namun, sebelum ke babak playoff, akan digelar seri ke-8 di Jakarta terlebih dahulu pada 17-24 Juni 2023 di Britama Arena, Kelapa Gading.

Delapan tim dengan catatan terbaik di musim reguler akan melaju ke babak playoff musim ini. Artinya, masih ada tiga posisi yang diperebutkan tim lainnya yang saat ini masih berada di luar delapan besar.

Pelita Jaya untuk sementara memimpin klasemen IBL 2023 dengan 48 poin hasil dari 23 kemenangan dan 2 kali kalah. Andakara Prastawa dan kolega menyisakan lima pertandingan lagi di musim reguler.

Kemudian ada Satria Muda yang saat ini berada di posisi kedua. Sejauh ini Satria Muda sudah mengantongi 47 poin, namun masih menyisakan enam laga lagi. Dengan begitu, kans Satria Muda menggusur Pelita Jaya masih sangat terbuka lebar.

Sementara Prawira Harum Bandung menempel ketat di posisi tiga. Prawira berhasil menambah dua poin setelah membungkam Dewa United 91-88 pada Jumat 9 Juni 2023.

Kemenangan itu membuat Prawira kini mengantongi 47 poin dengan rekor 22 menang dan tiga kali kalah. Kemudian peringkat empat dan lima klasemen sementara dihuni Bima Perkasa Jogja dan Dewa United Banten. Keduanya sama-sama menyisakan empat laga lagi di musim reguler sebelum ke babak playoff.