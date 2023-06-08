Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Gentar Hadapi Jagoan Malaysia di 16 Besar Singapore Open 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |03:00 WIB
Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Gentar Hadapi Jagoan Malaysia di 16 Besar Singapore Open 2023
Bagas Maulana/Shohibul Fikri tembus 16 besar Singapore Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

BAGAS Maulana/Shohibul Fikri tak gentar hadapi jagoan Malaysia di 16 besar Singapore Open 2023. Ganda putra Indonesia tersebut akan menghadapi Aaron Chia/Soh Wooi Yik di turnamen bulu tangkis level Super 750 tersebut.

Bagas/Fikri mengawali turnamen ini dengan cukup baik. Mereka menang dalam dua set langsung atas Lee Yang/Wang Chi-lin pada Rabu (7/6/2023) pagi WIB.

Bagas Maulana/Shohibul Fikri

Pasangan berjuluk Bakri ini mengaku puas dengan permainan yang cukup baik di laga tersebut. Namun demikian, tetap ada yang perlu diperbaiki sebelum menghadapi Aaron/Soh di babak 16 besar.

"Hari ini performa kami sangat baik. Tadi saya fokus di lapangan dan berusaha mendapatkan poin demi poin saja. Di tengah lapangan, tadi saya bisa bermain baik dan menerapkan strategi dengan optimal. Saya berani mengadu di permainan depan lawan Lee Yang," tutur Fikri, sebagaimana dilansir dari Antara.

Fikri mencatat beberapa keunggulan Aaron/Soh, seperti servis yang bagus dan pertahanan kuat. Oleh karena itu, dirinya dan Bagas sama sekali tidak boleh lengah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/40/2830093/gara-gara-dipermalukan-anthony-ginting-di-singapore-open-2023-anders-antonsen-frustrasi-hingga-banting-raket-PrP3DgGNQh.jpg
Gara-Gara Dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen Frustrasi hingga Banting Raket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829573/anders-antonsen-gagal-pamer-perut-sixpack-ala-jonatan-christie-gara-gara-kodai-naraoka-VIgUTSvhUM.jpg
Anders Antonsen Gagal Pamer Perut Sixpack ala Jonatan Christie Gara-Gara Kodai Naraoka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829309/juara-singapore-open-2023-begini-taktik-jitu-anthony-ginting-hingga-bikin-anders-antonsen-tumbang-C0ZDlR4PrL.jpg
Juara Singapore Open 2023, Begini Taktik Jitu Anthony Ginting hingga Bikin Anders Antonsen Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829292/momen-keakraban-dan-canda-tawa-anthony-ginting-dan-kunlavut-vitidsarn-bikin-penonton-auto-senyum-di-singapore-open-2023-aCQ2Rcgx9a.jpg
Momen Keakraban dan Canda Tawa Anthony Ginting dan Kunlavut Vitidsarn Bikin Penonton Auto Senyum di Singapore open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829027/update-ranking-bwf-usai-anthony-ginting-juara-singapore-open-2023-segera-geser-viktor-axelsen-dari-puncak-63y2xURvpc.jpg
Update Ranking BWF Usai Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023: Segera Geser Viktor Axelsen dari Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/40/2828983/anthony-ginting-ungkap-perasaannya-usai-juara-singapore-open-2023-seperti-main-di-rumah-sendiri-aPHqYsVIvW.jpg
Anthony Ginting Ungkap Perasaannya Usai Juara Singapore Open 2023: Seperti Main di Rumah Sendiri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement