Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Gentar Hadapi Jagoan Malaysia di 16 Besar Singapore Open 2023

BAGAS Maulana/Shohibul Fikri tak gentar hadapi jagoan Malaysia di 16 besar Singapore Open 2023. Ganda putra Indonesia tersebut akan menghadapi Aaron Chia/Soh Wooi Yik di turnamen bulu tangkis level Super 750 tersebut.

Bagas/Fikri mengawali turnamen ini dengan cukup baik. Mereka menang dalam dua set langsung atas Lee Yang/Wang Chi-lin pada Rabu (7/6/2023) pagi WIB.

Pasangan berjuluk Bakri ini mengaku puas dengan permainan yang cukup baik di laga tersebut. Namun demikian, tetap ada yang perlu diperbaiki sebelum menghadapi Aaron/Soh di babak 16 besar.

"Hari ini performa kami sangat baik. Tadi saya fokus di lapangan dan berusaha mendapatkan poin demi poin saja. Di tengah lapangan, tadi saya bisa bermain baik dan menerapkan strategi dengan optimal. Saya berani mengadu di permainan depan lawan Lee Yang," tutur Fikri, sebagaimana dilansir dari Antara.

Fikri mencatat beberapa keunggulan Aaron/Soh, seperti servis yang bagus dan pertahanan kuat. Oleh karena itu, dirinya dan Bagas sama sekali tidak boleh lengah.