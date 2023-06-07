Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kecewa Berat Gagal di Dua Turnamen Terakhir, Fajar Alfian/Rian Ardianto Berniat Bangkit di Indonesia Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |02:02 WIB
Kecewa Berat Gagal di Dua Turnamen Terakhir, Fajar Alfian/Rian Ardianto Berniat Bangkit di Indonesia Open 2023
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

KALLANG – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mengaku kecewa berat usai tersingkir dari babak 32 besar Singapore Open 2023. Mereka pun akan mencoba melakukan evaluasi agar bisa memperbaiki permainan mereka dan bangkit di turnamen berikutnya, yakni di Indonesia Open 2023 pada 13-18 Juni 2023.

Ya, Fajar/Rian lagi-lagi gugur lebih cepat. Kali ini mereka kalah di babak 32 besar usai tak bisa mengalahkan wakil Inggris, Ben Lane/Sean Vendy. Bermain di Singapore Indoor Stadium, Kallang, pada Selasa 6 Juni 2023, Fajar/Rian tumbang dengan skor 15-21 dan 18-21.

Kekalahan tersebut pun membuat Fajar/Rian kini telah gugur di babak 32 besar dalam dua turnamen terakhir yang mereka ikuti. Sebelumnya, mereka juga kalah di babak awal Malaysia Masters 2023.

Hasil tersebut seakan menunjukkan bahwa ganda putra terbaik Indonesia itu terbebani untuk meraup poin menuju Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, sebelum perhitungan poin Olimpiade dimulai pada awal Mei lalu, mereka mampu tampil konsisten dan merebut dua gelar juara di ajang Malaysia Open dan All England 2023.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Akan tetapi, pasangan yang akrab disapa Fajri itu menepis anggapan tersebut karena mereka mengaku tak terbebani sama sekali dengan perolehan poin menuju Olimpiade Paris 2024. Mereka pun bertekad untuk segera bangkit dari keterpurukan ini dan kembali menemukan performa terbaik mereka.

“Kami tentu kecewa dengan kekalahan ini. Sebelumnya kami juga gagal di Malaysia Masters. Di dua turnamen ini performa kami kurang bagus,” ujar Rian dikutip dari rilis PBSI, Rabu (7/6/2023).

Halaman:
1 2
