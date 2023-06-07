Dua Pembalap Mercedes Kuasai Podium F1 GP Spanyol 2023, Lewis Hamilton Senang Timnya Mulai Bangkit

MONTMELO – Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton merasa amat senang dengan hasil Formula One (F1) GP Spanyol 2023 meski dirinya tak memenangkan balapan tersebut. Ia bahagia lantaran dua posisi podium, yakni peringkat kedua dan ketiga berhasil dikuasai oleh dirinya dan rekan setimnya, George Russell.

Ya, dua pembalap Mercedes berhasil finis di urutan kedua dan ketiga pada F1 GP Spanyol 2023 pada 4 Juni 2023 lalu. Menurut Hamilton, hasil tersebut membuatnya senang karena membuktikan bahwa timnya mulai bangkit karena berhasil menciptakan kemajuan.

Sebelumnya, Mercedes melakukan perubahan besar-besaran mobil W14 terakhir kali di Monako, termasuk mengevaluasi "zero-sidepods" yang mereka usung. Balapan terakhir di Sirkuit Barcelona-Catalunya merupakan kali pertama pembaruan terkini tim diuji dan dinilai menunjukkan hasil positif.

"Inilah yang kami harapkan ketika kami membawa peningkatan (upgrade). Maksud saya, kami berharap lebih, dalam arti langkah yang lebih besar," kata Hamilton, melansir dari ANTARA, Rabu (7/6/2023).

"Secara kolektif sebagai sebuah tim, kami umumnya melakukan pekerjaan yang lebih baik, kami membuat lebih sedikit kesalahan, kami memiliki strategi yang baik kali ini," tambahnya.

Pada hari balapan utama, Hamilton muncul sebagai penantang terdekat Max Verstappen (Red Bull) yang akhirnya memenangkan balapan GP Spanyol tersebut. Sementara Russell menegaskan kecepatan tim dengan peningkatan yang mengesankan dari posisi ke-12 ke posisi ketiga.