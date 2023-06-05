Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Prediksi Ranking BWF World Tour Finals 2023 Usai Thailand Open 2023: Leo Rolly/Daniel Marthin Peringkat Satu Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |14:12 WIB
Prediksi Ranking BWF World Tour Finals 2023 Usai Thailand Open 2023: Leo Rolly/Daniel Marthin Peringkat Satu Dunia
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
A
A
A

UPDATE ranking BWF World Tour Finals 2023 menarik untuk diketahui. Sebab dalam prediksi terbaru, ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin masih menempati peringkat pertama dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto turun ke posisi keempat.

Seperti biasanya prediksi mengenai ranking BWF World Tour Finals 2023 akan hadir setiap kali turnamen berakhir, dalam hal ini adalah Thailand Open 2023. Sebagai informasi, ranking BWF World dan BWF World Tour Finals merupakan sistem peringkat berbeda.

BWF World merupakan ranking atlet dunia yang dinilai berdasarkan perolehan poin selama 52 pekan sebelumnya. Lalu, bagaimana dengan Ranking World Tour Finals? Setiap tahunnya, BWF memiliki turnamen puncak idaman para atlet bulutangkis dunia yakni World Tour Finals yang biasa digelar akhir tahun.

Hanya delapan peringkat teratas dari masing-masing sektor yang berhak tampil di BWF World Tour Finals tersebut. Ditambah lagi, setiap negara hanya bisa mengirim maksimal dua wakil di setiap nomor.

Jadi, untuk bisa tampil di turnamen ini, setiap pebulutangkis saling banyak-banyakan mengumpulkan poin dalam setahun kebelakang. Dengan kata lain, sebanyak 26 turnamen di musim itu, mereka harus mendapatkan poin.

Leo Rolly/Daniel Marthin

Sejauh ini, setidaknya Indonesia sudah memiliki minimal satu wakil di delapan besar tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Hanya tunggal putra saja Indonesia sama sekali tidak ada yang berada di 8 besar.

Menariknya, pada sektor ganda putra ada tiga pasang asal Indonesia yang menempat peringkat delapan besar. Fajar/Rian yang awalnya bertengger di peringkat pertama kini turun ke posisi keempat, sementara posisi pertama dimiliki oleh Leo/Daniel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
