SERBA-serbi NBA All Star 2023, yang berlangsung sejak Senin (20/2/2023) WIB akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah catatan baru pun terpecahkan di NBA All Star 2023.

Salah satu yang menarik adalah keberhasilan Jayson Tatum meraih gelar Most Valuable Player (MVP) NBA All Star 2023. Selain itu, kekalahan tim LeBron James di NBA All Star 2023, jadi yang pertama sejak 2018!

Untuk diketahui kembali, laga NBA All Star 2023 tersaji di Vivin Smart Home Arena, Utah. Laga itu mempertemukan tim Giannis Antetokounmpo vs tim LeBron James.

Di laga itu, tim LeBron James harus menelan kekalahan 175-184 dari tim Giannis Antetokounmpo. Torehan pahit tim LeBron James itu jadi yang pertama kali sejak 2018.

Sekadar informasi, semenjak digunakan dalam format kapten tim pada 2018, tim LeBron James selalu menang. Selain itu, pemain dalam timnya selalu bisa berhasil menjadi MVP di laga itu.

Tak hanya catatan itu, di laga ini kedua kapten tim tak bisa berkontribusi banyak karena mengalami cedera. Dimulai dari Giannis Antetokounmpo, yang mengeluhkan pergelangan tangannya setelah mencetak poin pertamanya.

Begitu juga LeBron James, yang mengalami cedera tangan saat laga memasuki paruh waktu. Absennya dua kapten tim itu melahirkan bintang lapangan baru, yaitu Jayson Tatum.

Ya, pemain Boston Celtics menggila di laga NBA All Star 2023. Ia berhasil menyumbangkan 55 poin untuk membantu tim Giannis Antetokounmpo mengamankan kemenangan. Detailnya, poin dicetak melalui 22 angka tembakan dua poin dan 10 tembakan three points.

Dengan ini, ia mencetak poin terbanyak dalam laga NBA All Star sepanjang sejarah memecahkan rekor Anthony Davis dengan 52 angka pada 2017. Tatum juga menjadi pemain pertama dalam sejarah NBA yang mencetak lebih dari 50 poin dalam pertandingan musim reguler, pertandingan playoff, dan NBA All Star Game.

Satu kejutan justru terjadi kepada top skor sementara NBA 2022-2023, Luka Doncic dari Dallas Mavericks. Bermain di tim LeBron James, ia hanya bisa mencetak empat poin di laga ini. Lebih lengkap, di tim Giannis Antetokounmpo, ada Donovan Mitchell dari Cleveland Cavaliers yang mengumpulkan 40 poin, 10 assist dan 4 rebound. Damian Lillard dari Portland Trail Blazers juga mencetak 26 poin dari 8 tembakan three poin yang dia ciptakan. Untuk Tim LeBron James, sang kapten hanya mencetak 13 poin sebelum tidak bermain di sepanjang babak kedua. Pencetak angka terbanyak untuk timnya adalah cadangan, seperti Jaylen Brown dari Celtics dengan 35 poin. Bintang Philadelphia 76ers, Joel Embiid dan Kyrie Irving (Dallas Mavericks) sama-sama menciptakan 32 poin. Guard Indiana Pacers Tyrese Haliburton, yang bermain dalam All Star Game pertamanya, mencatatkan 18 poin.