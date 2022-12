3 pertandingan terakhir Chris John sebelum pensiun dari karier profesionalnya akan diulas. Petinju legendaris Indonesia ini diketahui telah mencatatkan banyak penghargaan sejak awal debutnya.

Chris John mengawali debutnya pada 1998. Sudah 15 tahun, petinju legendaris Indonesia itu mengharumkan Tanah Air. Tidak hanya dalam lingkup nasional, karier tinjunya di dunia internasional sama cerahnya.

Pria kelahiran Banjarnegara itu pun kemudian memutuskan gantung sarung tinju pada 2013. Sepanjang kariernya, Chris John telah mempertahankan 10 kali gelar dunia kelas bulu WBA. Setidaknya, ada tiga pertandingan yang Chris John lakukan sebelum pensiun.

Apa saja tiga pertandingan tersebut? Berikut 3 pertandingan terakhir Chris John sebelum pensiun.

3 Pertandingan Terakhir Chris John Sebelum Pensiun

3. Satoshi Hosono (2013)





Salah satu pertandingan terakhir Chris John sebelum pensiun adalah melawna Satoshi Hosono. Hal itu dilakoni Chris John pada 2013. Dia melawan petinju asal Jepang itu dengan duel ketat. Chris John pun mengalami sejumlah luka serius.

Chris John mendapat luka benturan di pelipisnya pada ronde ketiga. Sebelum pertandingan, Chris John sangat optimis dapat melengkapi rekor bertarungnya, yaitu 48 kali kemenangan.

Sayangnya, pertandingan berakhir dengan technical dram. Selain regulasi tinju internasional, Chris John tetap menyandang gelar juara Super Champion kelas bulu WBA.

2. Chonlatarn Piriyapinyo (2012)





Kemudian, pertandingan terakhir Chris John sebelum pensiun dilakoni melawan Chonlatarn Piriyapinyo. Hal itu terjadi pada 2012.

Chris John pun sukses tampil memukau hingga mematahkan kemenangan Chonlatarn Piriyapinyo. Dia kemudian menyabet gelar juara Super Champion WBA 2012.

Dari kemenangan tersebut, petinju legendaris Indonesia itu berhasil mempertahankan gelar ke-17 kali di Marina Bay Sands, Singapura. Juri pertandingan tersebut memberikan nilai 117-111, 119-109, 119-109 untuk Chris John.

1. Simpiwe Vetyeka (2013)

Terakhir, Chris John melawan Simpiwe Vetyeka dalam daftar 3 duel terakhirnya sebelum pensiun. Dia pun menghadapi Simpiwe Vetyeka pada 2013. Pada pertandingan yang berlangsung di Metro City, Australia, itu Chris John tampak mudah dikalahkan. Pertandingan bahkan hanya berlangsung enam ronde saja. Petinju legendaris Indonesia ini kewalahan dalam menghadapi Vetyeka. Pelatih Chris John, Craig Christian, sampai melemparkan handuk putih sebagai tanpa menyerah. Pada ronde ketujuh, Chris John dinyatakan KO dan harus melepas gelar juara dunianya.