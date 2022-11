SAARBRUCKEN โ€“ Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, akan berhadapan dengan pasangan China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping, di final Hylo Open 2022. Mereka mengaku ingin bermain tanpa beban dan lebih menikmati permainan untuk bisa juara di turnamen Super 300 itu.

Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, bakal tampil semaksimal mungkin saat melawan wakil China, Feng Yanzhe/Huang Dongping di final Hylo Open 2022. Untuk bisa juara, Rehan/Lisa pun akan mencoba bermain tanpa beban dan menikmati setiap menit permainan agar mampu tampil dengan tenang.

Seperti yang diketahui, Rehan/Lisa melaju ke final Hylo Open 2022 usai meraih kemenangan atas unggulan dua asal Prancis, Thom Gicquel/Delphine Delrue, di semifinal yang berlangsung pada Sabtu 5 November 2022. Lewat pertarungan tiga gim, mereka menang dengan skor 21-23, 21-14 dan 21-7.

Sementara, Feng/Huang mengamankan tiket ke partai puncak setelah menundukkan utusan Denmark, Mathias Thyrri/Amalie Magelund, di semifinal. Mereka menang dua gim lang sung dengan skor ketat, 21-19 dan 21-18.

Pasangan Merah-Putih pun mengatakan bahwa mereka ingin mengeluarkan penampilan terbaik mereka dalam laga final yang digelar pada Minggu (6/11/2022) mulai pukul 20.00 WIB di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman. Mereka tak mau terbebani dan bakal berusaha menikmati pertandingan untuk meraih kemenangan.

โ€œFinal lawan China, kami akan bermain tanpa beban. Kami akan lebih enjoy saja. Walaupun besok lawannya juga tidak gampang,โ€ kata Lisa dikutip dari rilis PBSI, Minggu (6/11/2022).

โ€œBesok kan sudah final juga, kami mau main lepas saja. Tidak usah berpikir menang atau kalah. Main enjoy, nothing to lose, sama all out saja,โ€ sahut Reyhan setelah menangi babak semifinal.

Bagi pasangan ranking 26 dunia itu, ini adalah final ketiga yang mereka capai tahun ini, tetapi yang pertama di level Super 300. Sebelumnya, mereka juga mentas dalam laga pamungkas di Orleans Masters dan Vietnam Open 2022.

Sayangnya, dua final di turnamen Super 100 itu berakhir dengan kekalahan untuk Rehan/Lisa. Karena itu, mereka punya motivasi lebih untuk menyabet gelar juara Hylo Open 2022 demi meraih gelar pertama mereka tahun ini.