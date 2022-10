AUSTIN – Hasil latihan bebas kedua Formula One (F1) GP Amerika Serikat 2022 telah diketahui, di mana pembalap Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc keluar sebagai yang tercepat. Beraksi di Circuit of the Americas (COTA), pada Sabtu (22/10/2022) pagi WIB, Leclerc mampu melaju kencang hingga membukukan waktu 1 menit 36,810 detik.

Ferrari mengawali jalannya FP2 dengan cukup menjanjikan. Mereka berhasil menempatkan kedua pembalapnya, Charles Leclerc dan Carlos Sainz, sebagai yang tercepat mengunggi rival-rivalnya seperti Max Verstappen, Sergio Perez, Lewis Hamilton, dan George Russell.

Meski begitu, pembalap lainnya masih terus berupaya menunjukan kemampuan terbaiknya untuk menjadi yang tercepat di lintasan. Meski begitu, catatan waktu yang didapatkan Leclerc masih sulit untuk disaingi.

Pembalap Alfa Romeo, Valtteri Bottas, tampil cukup menjanjikan dalam berakselerasi di FP2. Driver asal Finlandia tersebut berhasil cukup stabil dan sempat berada di posisi kedua dengan selisih waktu 0,7 detik dari Leclerc.

Sementara itu, Red Bull tampaknya lebih santai untuk menjalani sesi FP2 kali ini. Saat 50 menit sebelum FP2 berakhir, Leclerc masih menjadi yang tercepat disusul oleh Bottas, Ricciardo, Sainz, Schumacher, Norris, Verstappen, Hamilton, Gasly, dan Perez.

Namun tak lama berselang sistem DRS justru tidak diperkenankan untuk digunakan. Hal tersebut membuat para pembalap tak dapat melajukan mobilnya dengan maksimal, sehingga tidak ada perubahan yang terjadi.

Pada 30 menit terakhir, lintasan pun mulai sedikit sepi dan hanya digunakan oleh beberapa pembalap saja. Kebanyakan dari mereka terus melakukan uji coba pada ban yang cocok digunakan dengan kondisi lintasan.

Hingga akhir sesi tersebut, tidak ada perubahan yang berarti yang terjadi. Leclerc pun menjadi penguasa jalannya FP2 kali ini dengan menjadi yang tercepat dan tidak mendapatkan gangguan berarti.. Hasil Lengkap Latihan Bebas 2 F1 GP Amerika Serikat 2022 1 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari 1m36.810s 2 Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo F1 Team Orlen 1m37.525s 3 Daniel Ricciardo AUS McLaren F1 Team 1m37.627s 4 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari 1m38.232s 5 Mick Schumacher GER Haas F1 Team 1m39.507s 6 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m39.547s 7 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m39.575s 8 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m39.696s 9 Pierre Gasly FRA Scuderia AlphaTauri 1m39.840s 10 Sergio Perez MEX Oracle Bull Racing 1m39.852s 11 Kevin Magnussen DEN Haas F1 Team 1m40.084s 12 Yuki Tsunoda JPN Scuderia AlphaTauri 1m40.178s 13 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m40.562s 14 Zhou Guanyu CHN Alfa Romeo F1 Team Orlen 1m40.664s 15 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team 1m40.806s 16 Esteban Ocon FRA BWT Alpine F1 Team 1m41.310s 17 Fernando Alonso ESP BWT Alpine F1 Team 1m41.334s 18 Alex Albon THA Williams Racing 1m41.853s 19 Sebastian Vettel GER Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team 1m41.857s 20 Nicholas Latifi CAN Williams Racing 1m42.317s