SEBANYAK 3 Orang yang jadi terkenal berkat pencak silat ini menarik untuk dibahas. Bahkan kesuksesan tiga aktor ini telah menembus pasar Hollywood dan Jepang.

Pencak silat merupakan seni bela diri yang asli berasal dari Indonesia. Seni bela diri ini pun banyak dikenal negara-negara lain seperti Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura, serta Thailand.

Bahkan, melalui pencak silat, terdapat sejumlah orang yang sukses menjadi aktor terkenal di mancanegara. Selain kharisma dan kemampuan berakting yang baik, pencak silat menjadi nilai jual tersendiri bagi ketiga aktor ini. Berkat hal ini pula pencak silat kini semakin terkenal di mata dunia.

Berikut 3 orang yang jadi terkenal berkat pencak silat

3. Yayan Ruhian





Pria kelahiran 19 Oktober 1968 ini menjadi salah satu sosok yang membawa pencak silat ke kancah global. Awal mula Yayan Ruhian berkarier di dunia entertainment sebenarnya adalah sebuah ketidaksengajaan.

Di tahun 2008 Yayan Ruhian digaet Gareth Evans untuk membantu mengajari koreografi pencak silat untuk film terbarunya, Merantau. Disaat yang sama, ia juga mengikuti casting untuk peran Eric. Meski tak berharap banyak, rupanya Yayan Ruhiyan lolos dan mendapatkan perat tersebut.

Dari situlah ia keahliannya dalam dunia pencak silat mulai dikenal. Mulai dari film Merantau, Yayan lalu membintangi film The Raid dan The Raid 2 dengan rekannya, Iko Uwais.

Tahun 2015 Yayan Ruhian membuat gebrakan baru dengan turut andil dalam film legendaris hollywood, Star Wars: The Force Awakens. Disana ia berperan sebagai Tasu Leech.

Lebih lanjut lagi, Yayan Ruhian juga dilirik pasar film Jepang untuk membintangi Yakuza Apocalypse. Terakhir ia beradu akting dengan Keanu Reeves dalam film John Wick.

2. Iko Uwais





Suami dari Audy Item ini lahir di Jakarta, 12 Februari 1983. Langganan lawan main Yayan Ruhian ini juga merupakan seorang praktisi bela diri pencak silat sejak 1993. Ia juga pernah menjuarai beberapa turnamen pencak silat dan tampil di berbagai peragaan silat di luar negeri.

Sebelum terjun ke dunia hiburan pada 2007, Iko Uwais merupakan seorang supir untuk salah satu perusahaan telekomunikasi. Kemudian, ia pensiun dari seorang supir untuk menjadi aktor.

BACA JUGA:Pemain Timnas Malaysia U-17 Menangis Ingat Orangtua Usai Kalahkan Timnas Indonesia U-17

Tahun 2009 menjadi awal debutnya di film Merantau. Iko Uwais juga beradu akting dengan Yayan di film The Raid dan The Raid 2. Bukan hanya itu saja, sederet film juga pernah Iko Uwais bintangi seperti Man of Thai Chi, Star Wars Episode VII - The Force Awakens, Headshot, Beyond Skyline, Mile 22, The Night Come for Us, dan Triple Treat.

1. Cecep Arif Rahman Sama seperti kedua rekannya di atas, Cecep Arif Rahman juga sukses membintangi beragam film dengan kemampuan pencak silat yang ia miliki. Sebelum menjadi aktor, Cecep Arif Rahman rupanya seorang pelatih pencak silat. Cecep Arif Rahman juga memiliki perguruan silat sendiri dan juga kerap mempromosikan silat di berbagai acara internasional. Ia juga tergabung dalam beberapa proyek film bersama dua rekannya, Iko Uwais dan Yayan Ruhian. Beberapa film yang pernah dibintangi Cecep Arif Rahman yaitu The Raid 2, Star Wars Episode VII - The Force Awakens, dan John Wick.Â