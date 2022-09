DERETAN rekor yang ditorehkan Iga Swiatek usai juara US Open 2022 akan diulas dalam artikel ini. Seperti diketahui, Iga Swiatek secara resmi berhasil juara US Open 2022 usai mengalahkan Ons Jabeur di partai final US Open 2022, pada Minggu (11/9/2022) dini hari WIB.

Pada set pertama, Iga Swiatek langsung menunjukkan penampilan apik. Ia berhasil mendapatkan kemenangan 6-2 atas Ons Jabeur.

Sementara pada set kedua pertandingan berlangsung ketat. Namun, Iga Swiatek berhasil mendapatkan kemenangan atas lawannya dengan tiebreak 7 (7)-6 (5).

Selain menjadi juara US Open 2022, petenis asal Polandia itu berhasil menorehkan catatan apik selama turnamen berlangsung. Berkat keberhasilan tersebut, Iga Swiatek menjadi tunggal putri asal Polandia pertama yang berhasil menjadi juara di US Open sepanjang sejarah.

Selain itu, gelar tersebut menjadi yang pertama untuk Iga Swiatek di ajang US Open. Sebelumnya Iga Swiatek berhasil meraih gelar Prancis Terbuka sebanyak dua kali.

Dengan raihan itu, maka ini merupakan gelar ketiga bagi Iga Swiatek di ajang grand slam. Dua gelar Prancis Terbuka tersebut diraih pada 2020 dan 2022.

Tentu saja, musim 2022 menjadi yang terbaik bagi Iga Swiatek. Karena ia berhasil meraih dua gelar dengan menjuarai Prancis Terbuka dan US Open. Di sisi lain, keberhasilan tersebut ternyata menjadi catatan manis baginya. Ia diketahui menyamai rekor Serena Williams pada 2003 silam, yang berhasil memenangkan dua gelar tersebut di tahun yang sama.