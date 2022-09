NEW YORK - Petenis asal Polandia, Iga Swiatek tampil luar biasa saat mengalahkan tunggal putri asal Tunisia, Ons Jabeur di final United States (US) Open 2022. Ia pun menyebut ketenangan menjadi faktor utama dirinya bisa mengalahkan Jabeur dan mengunci gelar US Open 2022 tersebut.

Bertanding di Arthur Ashe Stadium, Minggu (11/9/2022) dini hari WIB, Swiatek menunjukkan permainan apiknya sejak awal set pertama dan membuat Jabeur kewalahan. Akibatnya, Swiatek berhasil menutup set pertama dengan kemenangan 6-2.

Sementara pada set kedua, Swiatek mendapatkan perlawa ketat dari Jaber dan membuatnya hampir menelan kekalahan. Akan tetapi, petenis berusia 21 tahun itu berhasil keluar sebagai juara usai meraih kemenangan dengan tiebreak 7 (7)-6 (5).

Seusai pertandingan Swiatek mengaku tidak menyangka bisa keluar sebagai juara, sebelum turnamen dimulai. Ia menjelaskan US Open 2022 2022 adalah turnamen yang menantang usai memenangkan dua Grand Slam.

“Saya tidak menyangka (menang) sama sekali, terutama sebelum turnamen dimulai. Itu adalah waktu yang sangat menantang, kembali setelah memenangkan Grand Slam, selalu sulit, meskipun Roland-Garros adalah yang kedua (kemenangan Grand Slam)," kata Swiatek dilansir dari Eurosport, Minggu (11/9/2022).

Swiatek menjelaskan bermain dengan tetap tenang dan fokus adalah kunci keberhasilnya untuk bisa menjadi juara di US Open. Ia mengatakan bermain di New York bisa bertemu dengan begitu banyak orang yang memberikan inspirasinya. “Jadi, saya benar-benar harus tetap tenang dan fokus pada tujuan, dan yang pasti turnamen ini sangat menantang karena ini New York, sangat keras, sangat gila," sambung Swiatek. "Ada begitu banyak sensasi di kota. Begitu banyak orang yang saya temui yang sangat menginspirasi. Ini benar-benar mengejutkan bagi saya dan saya sangat bangga bahwa saya bisa menanganinya secara mental," tambahnya.