SINGAPURA – Terciptanya all Indonesian semifinal di sektor ganda putra Singapore Open 2022 mengukir sejarah baru di dunia perbulutangkisan. Untuk pertama kalinya di era Super Series/World Tour BWF, ada empat pasangan ganda putra dari satu negara yang sama saling bentrok di babak empat besar.

Seperti diketahui, Tim Merah-Putih mengamankan empat tempat di semifinal turnamen Super 500 itu. Mereka yang lolos adalah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reva Pahlevi Isfahani.

Kondisi tersebut ternyata baru pertama kali terjadi di sektor ganda putra dalam era Super Series/World Tour, yang dimulai sejak 2007. Hal itu diketahui dari cuitan komentator kondang BWF, Gillian Clark, di Twitter-nya @OmaGillClark, pada Sabtu (16/7/2022).

“Dengan semua 4 semifinalis MD (ganda putra) berasal dari Indonesia di Singapore Open 2022, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Super Series/World Tour di mana keempat semifinalis MD berasal dari negara yang sama,” cuit Gill.

“Itu sudah pernah terjadi di sektor lain, tetapi tidak pernah sebelumnya di MD. Itu pertama kalinya di turnamen Super Series/World Tour ke-227 ini,” imbuhnya.

Hasil tersebut tercipta setelah keempat ganda putra Tanah Air itu meraih kemenangan di babak perempatfinal yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium pada Jumat 15 Juli 2022. Wakil pertama Indonesia yang lolos ke semifinal adalah The Daddies –julukan Ahsan/Hendra- dengan mengalahkan pasangan India, M.R. Arjun/Dhruv Kapila, dengan skor 10-21, 21-18 dan 21-17.

Kemudian, The Babbies –julukan Leo/Daniel- menyusul dengan menyingkirkan He Ji Ting/Zhou Hao Dong dari China dengan skor 21-14, 17-21 dan 21-11. Lalu, duet non pelatnas, Sabar/Reza, menghajar utusan Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han, dengan skor 21-16 dan 21-17.

Setelah itu, tempat terakhir di semifinal diamankan Fajar/Rian. Juara Malaysia Masters 2022 itu menggulung pasangan tuan rumah, Hee Yong Kai Terry/Loh Kean Hean, lewat pertarungan tiga game yang berakhir dengan skor 16-21, 21-15 dan 21-15.

Pada laga semifinal yang berlangsung hari ini, Ahsan/Hendra akan bertemu dengan Leo/Daniel. Sedangkan Fajar/Rian bakal berhadapan dengan Sabar/Reza. Kedua laga tersebut digelar pada hari ini, Sabtu (16/7/2022).