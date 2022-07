ADA 4 potert Greysia Polii dan Felix Djimin, yang bikin bawa perasaan alias baper para netizen. Ya, kedua insan terakasih ini memang sudah resmi menikah sejak dua tahun lalu.

Di usia pernikahan yang terhitung baru, baik Greysia Polii maupun sang suami Felix Djimin kerap berbagi momen kebahagiaan di media sosial. Tak ayal para warganet pun ada yang baper lantaran keduanya terlihat romantis.

Lantas, seperti apa potret sosok Greysia Polii, seorang pebulu tangkis yang dikenal gahar di lapangan dengan Felix Djimin, sosok laki-laki yang bisa bikin Greysia Polii jatuh hati? Berikut ini 4 potret mesra Greysia Polii dan Felix Djimin:

4. Resmi Menikah Pada 23 Desember 2020

Pertemuan Greysia Polii dan Felix Djimin terbilang cukup unik. Pada awalnya, diketahui kakak Greysia Polii ternyata satu Gereja dengan Felix Djimin. Dari situ, keduanya saling merasa cocok satu sama lain dan memutuskan menjalin hubungan asmara pada tahun 2014.

Selama menjalin hubungan, baik keduanya tak banyak mengumbar kemesraan. Sampai pada Felix Djimin melamar Greysia Polii pada 2018 dan membagikannya di laman Instagram pribadinya.

Dalam potret potret lamarannya tersebut terlihat Djimin Felix berlutut menyerahkan sekotak cincin. Terlihat juga Greysia Polii tak dapat membendung air mata harusnya saat itu.

Keduanya memutuskan menikah pada tahun 2020, yang digelar secara meriah. Pada pernikahan tersebut terlihat Agnes Monica, sahabat Greysia Polii, yang datang menghadiri pernikahan keduanya.

3. Beda Profesi Bukan Halangan untuk Saling Mencintai





Sebagai seorang atlet bulu tangkis, Greysia Polii tetap terlihat harmonis saat bersama Felix Djimin. Keduanya diketahui memiliki profesi yang berbeda jauh.

Sekadar informasi, Felix Djimin merupakan seorang pengusaha berlian. Felix Djimin seorang lulusan dari Singapore Institute of Management. Setelah lulus ia bekerja di Swan Jewellery sebuah perusahaan perhiasan terkemuka.

Sementara Greysia Polii kerap disibukkan dengan kehidupan bulu tangkisnya. Meski keduanya tergolong sebagai pasangan sibuk tapi tetap berusaha menghabiskan waktu bersama.

2. Rayakan Valentine Pertama Sebagai Suami Istri





Berbeda dari beberapa tahun sebelumnya, pada 2021 merupakan tahun pertama pasangan ini merayakan valentine sebagai suami istri. Momen bahagia saat merayakan valentine bersama dibagikan Greysia Polii dalam akun Instagram pribadinya.

Keduanya terlihat mengenakan sweater bertuliskan “walk with the wise”, Greysia Polii mengenakan sweater berwarna putih. Sementara Felix Djimin mengenakan sweater berwarna biru muda. Greysia Polii menuliskan deskripsi pada foto mereka berdua "Spending first valentine’s day as husband-wife.”

1. Pesan Manis Setelah Menikah





Walau jarang memperlihatkan kemesraan didepan publik, keduanya punya cara tersendiri dalam mengungkapkan perasaannya. Tepat tiga hari setelah acara pernikahannya, Greysia Polii mengunggah foto bersama suami saat mengenakan gaun pernikahan.

Greysia Polii juga menuliskan deskripsi pada foto dengan pesan-pesan manis dan menandai suaminya. Tak ayal momen ini membuat netizen baper melihat romantisnya dua insan terkasih tersebut.

“Hidup itu pilihan. Memutuskan menikah itu pilihan. Memutuskan siapa yang jadi pasangan hidup kita itu juga pilihan. Jika telah memilih dan memutuskan, jalani hidup yang sudah dipilih baik suka maupun duka hingga maut memisahkan. Aku sangat bersyukur dengan pilihanku. Forever yours @felixdjimin,” tulis Greysia Polii dalam unggahannya.

Di sisi lain, Felix Djimin pun mengunggah foto mereka dengan menulis deskripsi dengan kata-kata manis untuk istri tercintanya, Greysia Polii. “Saya sangat bersyukur mendapatkan kamu. Iya KAMU @greyspolii. Sata sungguh berterima kasih pada Tuhan, bersulang untuk selamanya!” terang Felix Djimin.