GELARAN Kualifikasi FIBA World Cup 2023 terus berlanjut. Ada duel seru dan diprediksi berjalan sengit, yang mempertemukan Timnas Basket Filipina vs India di Mall of Asia Arena, Manila, pada Minggu (3/7/2022) malam WIB. Laga ini akan disiarkan secara live di iNews.

Ya, keseruan dari babak Kualifikasi FIBA World Cup 2023 zona Asia masih terus berlanjut. Hari ini, ada pertandingan dari Grup A.

Pada edisi ini, Filipina telah dipastikan lolos menjadi peserta FIBA World Cup 2023 dengan status tuan rumah. Dari hasil pertandingan sebelumnya, tim berjuluk Gilas Pilipinas ini berhasil menduduki posisi kedua.

Filipina membuntuti Australia pada klasemen Grup A dengan mengantongi 3 poin. Raihan poin ini didapat melalui 2 kali pertandingan, yaitu menang dari India dan kalah dari Selandia Baru.

Sedangkan tim rival, India, menduduki posisi ketiga setelah Filipina. Skuad Negeri Barata mengantongi 3 poin dari 3 kali pertandingan sebelumnya.

India belum berhasil meraih satu pun kemenangan. Di tiga pertandingan sebelumnya, mereka harus menerima kekalahan, dua kali saat bersua Selandia Baru, dan satu kali saat melawan Filipina.

Antara Filipina dan India, siapakah yang akan berhasil meraih kemenangan di babak kualifikasi kali ini? Saksikan Filipina vs India di Kualifikasi FIBA World Cup 2023 hari ini, Minggu (3/7/2022) pukul 18.00 WIB, live di iNews, New Home of Basketball. Selain itu, laga ini juga dapat disaksikan secara streaming di Vision+ dan RCTI+.

