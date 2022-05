HANOI – Panitia SEA Games 2021 (VIESGOC) mengubah jadwal cabang olahraga (cabor) pencak silat, di mana yang seharunya final berlangsung malam ini, Selasa (10/5/2022), diubah menjadi besok pagi, Rabu 11 Mei 2022. Perubahan jadwal itu lantas membuat peluang kontingen Indonesia meraih medali emas pertama pun tertunda.

Seperti yang dikatakan Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk SEA Games 2021, yakni Ferry Kono, potensi medali emas perdana Tanah Air baru akan terjadi pada 11 Mei 2022 mendatang. Terlepas dari itu semua, ia tetap meminta dukungan dan doa masyarakat Indonesia agar para atlet bisa bersinar di pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara tersebut.

“Hari Ini nomor seni seperti ganda putra, regu putri, dan regu putra mulai bertanding. Semula VIESGOC mengagendakan Babak eliminasi pagi hari, semifinal sore, dan final di malam hari. Namun, jadwal tersebut diputuskan berubah, sehingga final seni baru berlangsung 11 Mei. Perubahan ini berdampak kepada potensi emas pertama Indonesia yang baru dimulai besok,” kata Ferry, Selasa (10/05/2022).

Hari Ini atlet pencak silat Indonesia turun di enam nomor seni. Adalah Puspa Arum Sari di nomor tunggal putri, Asep Yuldan Sani (tunggal putra), Riska Hermawan/Ririn Rinasih (ganda putri), Dede Setiadi/Haidir Agung Faletehan (ganda putra), Eny Tri Susilowati/Riana Oktavia/Riva Hijriah (regu putri), serta Anggi Faisal Mubarok/Asep Yuldan Sani/Nunu Nugraha (regu putra). Khusus nomor regu putra langsung melaju ke semifinal karena mendapat bye di babak eliminasi.

Selain pencak silat, cabor lain yang akan bertanding hari ini adalah catur, rowing, kickboxing, dan Timnas Sepak Bola U-23 Indonesia yang bertemu dengan Timor Leste pada pertandingan kedua penyisihan Grup A di Stadion VietTri, Phu Tho.

“Kami harap semua atlet-atlet yang bertanding hari ini dapat meraih hasil maksimal,” kata Ferry.

“Saya juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia mendoakan dan mendukung perjuangan atlet-atlet kita di SEA Games. Berikan semangat positif kepada mereka karena SEA Games Vietnam ini sebenarnya baru dibuka pada 12 Mei. Masih banyak nomor yang belum dipertandingkan, dan masih banyak ladang medali yang bisa diraih oleh atlet-atlet kita," tambahnya.

Pagi ini, Ferry bersama rombongan besar dari cabor esports, kano, voli serta Tim CdM akan bertolak menuju Vietnam dari Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pukul 05.25 WIB. Ada pun cabor lainnya yang berangkat adalah balap sepeda disiplin MTB, wushu, serta basket pada 07.55, dan terakhir adalah penerbangan pukul 11.15 WIB untuk senam disiplin artisitik.

Tim Indonesia yang dipimpin Chef de Mission (CdM) untuk SEA Games Vietnam Ferry Kono berkekuatan 499 atlet serta 214 official yang berpartisipasi di 32 cabor. Tim Indonesia ini juga mendapat dukungan dari official patners, seperti Wall’s dan Li-Ning, serta official media patner Merah Putih Media.