HASIL semifinal playoff NBA 2021-2022 hari ini, Senin (9/5/2022) telah diketahui. Philadelphia 76ers berhasil menumbangkan Miami Heat dengan skor 116-108. Kemenangan tersebut membuat skor laga ini imbang menjadi 2-2.

Keberhasillan Sixers menghempaskan Heat tak terlepas dari dua megabintangnya. Kedua pemain tersebut adalah James Harden dan Joel Embiid, yang memaksa Heat menelan kekalahan kedua di laga semifinal playoff NBA 2021-2022.

Bermain di Wells Fargo Center, pada Senin (9/5/2022), Sixers perkasa menang 116-108. Sebelumnya, Heat berhasil mencuri dua gim pertama di Miami. Saat itu, Joel Embiid absen karena patah tulang orbital kanan dan gegar otak ringan.

Kemudian Sixers perlahan bangkit. Mereka memenangkan gim ketiga dan keempat di kandang sendiri. Joel Embiid pun masuk dalam skuad Sixers, meski harus menggunakan topeng.

Tampil di publik sendiri, Joel Embiid langsung mencatatkan namanya sebagai pencetak poin terbanyak di dua gim semifinal playoff NBA 2021-2022. Di laga hari ini, Joel Embiid mencetak 24 poin, 11 rebound, dan dua assist.

Ia menjadi pemain kedua terbanyak bagi Sixers, yang mencetak poin di laga ini. Jauh lebih hebat lagi adalah penampilan James Harden. Ia cukup menjadi sorotan publik Philadelphia dalam laga kali ini.

James Harden mencetak three point sebanyak lima kali di pertandingan itu. Dia pun menghancurkan Heat pada catch-and-shoot three second, di sisa waktu kuarter keempat.

Momen terbaiknya adalah ketika melakukan step back, untuk melepaskan tembakan three point saat Sixers memimpin 114-103. Ketika itu penonton menjadi hiruk-pikuk.

James Harden menutup laga ini dengan mencetak 31 poin, tujuh rebound dan sembilan assist. Meski kalah dari Jimmy Butler, yang menyumbang 40 poin bagi Heat, James Harden jelas jadi ancaman bagi lawannya.

Di gim kelima nanti baik Sixers maupun Heat sama-sama mengincar kemenangan. Meski masih harus memainkan dua laga lagi, paling tidak kemenangan di gim kelima bisa membuat salah satu dari dua tim itu bisa bernapas sedikit lega.

Sekadar informasi, gim kelima sendiri akan berlangsung di FTX Arena, Miami pada Rabu, 11 Mei 2022. Menarik menyaksikan performa James Harden dan Joel Embiid berlagaa di markas lawan.