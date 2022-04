BAGAN babak playoff IBL 2022 sudah diketahui. Terdapat delapan tim yang berhasil lolos ke babak penyisihan ini. Merujuk pada bagan, dua finalis musim lalu, Satria Muda Pertamina Jakarta dan Pelita Jaya Bakrie Jakarta berpotensi bertemu kembali di final IBL musim ini.

Ya, dilihat dari bagan playoff IBL 2022, kedua finalis musim lalu berada pada bagan berseberangan. Peringkat pertama Divisi Merah, Satria Muda berada di bagan sebelah kanan. Sementara itu, berstatus runner up Divisi Putih, Pelita Jaya Bakrie ada di bagan sebelah kiri.

(Bagan Playoff IBL 2022 (Foto: Instagram/@iblindonesia)

Pada babak playoff IBL 2022 mendatang, Satria Muda Pertamina bakal berjumpa Amartha Hangtuah. Sedangkan, Pelita Jaya akan berhadapan kontra RANS PIK Basketball.

Kedua tim berpotensi berjumpa di final IBL musim ini. Akan tetapi, kedua tim harus melewati pertandingan pertamanya lebih dulu.

Selain itu, baik Pelita Jaya maupun Satria Muda Pertamina, diprediksi tidak mudah lolos ke final IBL musim ini. Sebab, Satria Muda Pertamina sendiri, satu bagan dengan Prawira Bandung, yang berstatus peringkat pertama Divisi Putih.

Di babak playoff IBL 2022, Prawira Bandung sendiri akan berhadapan dengan Dewa United. Sementara itu, di bagan Pelita Jaya, ada NSH Mountain Gold Timika, yang akan bersua West Bandits Combiphar Solo.

Untuk diketahui, terdapat perbedaan sistem pertandingan dengan babak reguler. Di babak playoff ini akan diterapkan sistem best of three, mulai dari pertandingan pertama hingga partai final nanti.

Rangkaian playoff IBL 2022 ini akan dimulai pada Agustus 2022 mendatang. Belum diketahui apakah venue pertandingan playoff ini tetap di Hall Basket Senayan, Jakarta atau sudah bisa menggunakan format kandang dan tandang.

Berikut pertandingan babak playoff IBL 2022:

Bagan Kiri:

Pelita Jaya Bakrie Jakarta vs RANS PIK Basketball

NSH Mountain Gold Timika vs West Bandits

Bagan Kanan:

Satria Muda Pertamina Jakarta vs Amartha Hangtuah Jakarta

Prawira Bandung vs Dewa United Surabaya