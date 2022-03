TURNAMEN internasional bulutangkis paling bergengsi ‘Yonex All England Open Badminton Championships 2022' kini telah memasuki babak final.

Di sektor ganda putra, Indonesia berhasil mempertemukan 'All Indonesian Final' antara peringkat 2 dunia ganda putra 'The Daddies' Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menghadapi juniornya 'The Basbul' Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

MNCTV akan menayangkan secara langsung 5 pertandingan babak final ‘Yonex All England Open Badminton Championships 2022’, pada Minggu, 20 Maret 2022, pukul 19.00 WIB

Sebelumnya di babak semifinal, perjuangan 2 wakil Indonesia di sektor ganda putra untuk melaju ke babak final tampil dengan penampilan impresif dan penuh kejutan. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berhasil mengalahkan pasangan China, Hi Jiting/Tan Qiang dengan skor 21-16, 13-21, dan 21-13.

Sedangkan, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana 'The Basbul' berhasil membuat kejutan untuk pertama kalinya melangkah di final dan mengalahkan pasangan nomor satu dunia asal Indonesia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dengan skor 20-22, 21-13, dan 16-21.

Pencapaian keberhasilan 2 wakil Indonesia di final di sektor ganda putra dan kejutan pasangan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana di ‘Yonex All England Open Badminton Championships 2022’, memberikan bukti proses regenerasi di sektor ganda putra berjalan sangat baik dan tentunya aksi mereka akan sangat dinantikan para pecinta bulutangkis Indonesia.

Di pertandingan final lainnya, peringkat nomor 1 dunia asal Denmark, Viktor Axelsen menghadapi 'Rising Star' asal India, Lakshya Sen di sektor tunggal putra. Berikut 5 pertandingan final ‘Yonex All England Open Badminton Championships 2022’ pada Minggu, 20 Maret 2022, pukul 19.00 WIB, antara : 1. An Seyoung (Korea Selatan) vs Akane Yamaguchi (Jepang) – Tunggal Putri 2. Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (Indonesia) vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan– Ganda Putra 3. Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang) vs Zhang Shu Xian/Zheng Yu (China) – Ganda Putri 4. Yuta Watanabe/Arisa Higashino vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping – Ganda Campuran 5. Viktor Axelsen (Denmark) vs Lakshya Sen (India) – Tunggal Putra Saksikan perjuangan atlet putra putri Indonesia untuk meraih gelar juara ‘Yonex All England Open Badminton Championships 2022’ di MNCTV, iNews, RCTI+, Vision+, MNC Vision, K-Vision, MNC Play, dan Play Box. #MNCTV #iNews #YonexAllEngland #Bulutangkis #Indonesia