BIRMINGHAM - Turnamen internasional bulutangkis paling bergengsi โ€˜Yonex All England Open Badminton Championships 2022' kini telah memasuki babak semifinal.

Ganda putra Indonesia berhaberhasil melenggang ke semifinal. The Minions vs The Bibul bakal adu raket. The Dadies yang merupakan rangking 2 dunia akan berhadapan dgn wakil dari China memperebutkan Tiket menuju final.

Di babak semifinal nanti, Indonesia telah mengamankan 1 tiket di babak Final karena The Minions akan bertemu sesama wakil Indonesia yaitu Fikri/Bagas. Sedangkan, Ahsan/Hendra melawan wakil China, He Ji Ting/Tan Qiang.

Akankah wakil-wakil terbaik Indonesia berhasil meraih kemenangan di babak semifinal? Saksikan babak semifinal All England 2022 hari ini, 19 Maret 2022, pukul 16.50 WIB secara LIVE di iNews dan MNCTV.

Dukung dan saksikan terus perjuangan wakil-wakil Indonesia di All England Open Badminton Championships 2022 terlengkap mulai 16-20 Maret 2022 secara LIVE di iNews. Selain itu, juga dapat disaksikan di MNCTV, MNC Vision, K-Vision, MNC Play, Play Box, Vision+ dan RCTI+.