AARHUS - Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) kembali membuat meme yang melibatkan tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Kali ini, Ginting diibaratkan menjadi karakter Monkey D. Luffy yang merupakan tokoh utama dalam animasi Jepang, One Piece.

Meme diunggah BWF ke Instagram mereka, @bwf.official pada Selasa (12/10/2021). Foto meme pebulutangkis kelahiran Cimahi tersebut sudah mendapat lebih dari 130 ribu like.

Baca juga: Hasil Piala Thomas 2020: Anthony Ginting Tumbang dari Wakil Thailand, Indonesia Kehilangan Poin Pertama

“They have #OnePiece in Japan. We have #OneTing in the badminton world,” demikian BWF menulisnya di unggahan foto tersebut.

Guyonan BWF tersebut rupanya bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, pada ajang Olimpiade Tokyo 2020 bulan Juli lalu, BWF Official juga mengunggah foto tunggal putra peringkat lima dunia tersebut dengan berbagai karakter seperti Pikachu, Dragon Ball, dan Kungfu Panda.

Baca juga: Rionny Mainaky Ungkap Penyebab Sektor Tunggal Putra Indonesia Melempem di Piala Thomas 2020

Sontak, unggahan foto BWF itu mendapat tanggapan langsung dari atlet yang akrab disapa Ginting tersebut. Ginting memberikan komentar kocak atas foto dirinya itu dengan menyisipkan emot ketawa.

“Again? ,” demikian komentar Anthony Sinisuka Ginting di kolom komentar. Tak mau kalah, BWF pun menanggapi komentar Ginting dengan jawaban “Hai, One Thing”.

Tidak hanya menarik perhatian dari Ginting saja, unggahan BWF itu juga menarik perhatian dari netizen serta kalangan atlet bulutangkis lainnya. Seperti diantaranya Apriyani Rahayu, Sapsiree Taeratanachai, dan Nitchaon Jindapol turut menuliskan komentarnya. “Mimin sungguh kreatif,” tulis akun @janzxy. “Adminnya memang beda kalau sama Ginting,” tulis akun @shesya_08. “Kayanya Cuma ginting aja yaa yang memeable banget,” tulis akun @khansakinkin