PEMBALAP Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, mengaku sempat stres sebelum turun di race MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021 yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Senin (4/10/2021) dini hari WIB. Beruntung, dalam balapan tersebut El Diablo –julukan Fabio Quartararo– masih bisa finis di posisi dua MotoGP AS 2021.

Fabio Quartararo memulai balapan MotoGP AS 2021 di posisi dua. Pemimpin klasemen sementara MotoGP 2021 itu pun tampil sangat meyakinkan pada balapan kali ini.

(Fabio Quartararo selangkah lagi juara MotoGP 2021)

Seperti diketahui, Fabio Quartararo belum pernah mendapat podium ketika mentas di MotoGP AS. Namun, kini pembalap asal Prancis berhasil mendapatkannya, meski hanya menuntaskan balapan tersebut pada peringkat kedua.

Alhasil, Fabio Quartararo sangat senang dengan torehan tersebut. Bahkan ia menyebut finis pada posisi kedua di MotoGP AS 2021 merupakan pencapaian terbaiknya.

Setelah balapan usai, Fabio Quartararo memberikan komentarnya setelah berhasil finis di tempat kedua. Uniknya ia menjelaskan bahwa jelang balapan dimulai, pembalap berusia 22 tahun itu sempat merasa stres.

Akan tetapi, Fabio Quartararo menjelaskan setelah melewati tikungan pertama, ia mengaku stresnya mulai lewat. Alhasil, ketenangan ia dapatkan sehingga finis kedua di MotoGP AS 2021.

"Ini adalah tempat kedua terbaik yang saya lakukan dalam karier saya. Sebelum memulai balapan itu saya merasa sedikit lebih stres, jujur saja,” ucap Quartararo, dikutip dari laman Crash, Senin (4/10/2021). “Tetapi dari tikungan pertama segera setelah Anda memulai balapan, stresnya hilang dan saya melakukan balapan yang sangat bagus,” lanjut Fabio Quartararo. Atas hasil ini, Fabio Quartararo kukuh di puncak klasemen MotoGP 2021 dengan 254 poin, unggul 52 angka dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di tempat kedua. Jika Fabio Quartararo finis lebih baik ketimbang Francesco Bagnaia di MotoGP Emilia Romagna yang digelar dua minggu lagi, Fabio Quartararo akan keluar sebagai juara MotoGP 2021. Klasemen MotoGP 2021, klik di sini