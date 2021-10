AUSTIN – Hasil sesi pemanasan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021, pembalap LCR Honda, Takaaki Nakagami, keluar sebagai yang tercepat di Circuit of The America (COTA), Minggu (3/10/2021). Sedangkan Marc Marquez berada di posisi kedua, sementara Valentino Rossi berada di posisi paling buncit.

Di belakang pembalap asal Jepang itu, ada Marc Marquez. Dia tampil cepat di sesi pemanasan dan akan memulai balapan dari posisi ketiga. Lalu diikuti oleh Alex Rins yang melengkapi posisi tiga besar di sesi tersebut.

Sementara sang pemuncak klasemen MotoGP 2021, Fabio Quartararo, menyelesaikan sesi pemanasan di tempat keempat. Dia akan memulai balapan dari posisi dua di belakang Francesco Bagnaia.

Dua pembalap asal Spanyol, Jorge Martin dan Joan Mir ada di urutan lima dan enam. Disusul oleh Aleix Espargaro dan Johann Zarco yang mengisi tempat ketujuh dan delapan.

Legenda MotoGP, Valentino Rossi, nampaknya masih belum bisa bersaing di sesi ini. Dia menjadi pembalap terlambat alias ada di urutan terbelakang.

Andrea Dovizioso, yang masih beradaptasi dengan Petronas Yamaha SRT, ada di urutan 14. Dia diapit oleh pembalap tim satelit KTM, Iker Lecuona dan pembalap tim pabrikan KTM, Brad Binder. Balapan MotoGP AS 2021 rencananya akan dimulai pada Senin (4/10/2021) pukul 02.00 WIB. Sirkuit COTA adalah sirkuit dengan tikungan terbanyak di MotoGP yakni sebanyak 20. Berikut adalah hasil lengkap sesi pemanasan MotoGP Amerika Serikat 2021: 1. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 2 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 3 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 4 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 5 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21) 6 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 7 Aleix Espargaro ITA Aprilia Gresini (RS-GP) 8 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) 9 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 10 Tim Ducati Jack Miller AUS (GP21) 11 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19) 12 Luca Marini ITA VR46 Avintia Ducati (GP19) 13 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) 14 Andrea Dovizioso ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) 15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 16 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 17 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 18 Francesco Bagnaia ITA Tim Ducati (GP21) 19 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) 20 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) 21 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1)