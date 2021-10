AUSTIN - Fabio Quartararo jadi pembalap berikutnya yang mengeluhkan kondisi lintasan di Circuit of the Americas (COTA) jelang MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Sama seperti pembalap kebanyakan, Quartararo juga menilai permukaan yang bergelombang di COTA sangat membahayakan.

El Diablo -julukan Quartararo- bahkan lebih kritis dan mengatakan membalap di COTA sama seperti di Sirkuit Motocross. Pernyataan tersebut ia tunjukkan untuk permukaan lintasan yang sangat menghawatirkan.

“Ini (COTA) seperti trek tempat saya terakhir berlatih motocross. Ini benar-benar buruk," ujar Quartararo dilansir dari laman Speedweek, Sabtu (2/10/2021).

“Ini bukan trek MotoGP bagi saya. Mungkin tidak apa-apa untuk satu putaran, tetapi tidak untuk 20 putaran. Akan ada banyak insiden yang akan terjadi, Anda akan lihat," jelasnya.

"Sangat rasa sangat berbahaya di tikungan 1, 2, 3 dan 10. Ini adalah tempat terburuk di mana hal-hal mengerikan bisa terjadi," ujar Quartararo lagi.

“Saya biasanya tidak pergi ke pertemuan Komisi Keselamatan, tetapi jika ada sesuatu yang serius, saya lakukan. Kali ini Saya akan pergi. Kemiringannya tidak aman. Mereka harus mengaspal ulang semuanya," ujar dia. Sebenarnya, ini bukan kali pertama para pembalap mengeluhkan kondisi lintasan di COTA. Sejak beberapa musim belakang para pembalap MotoGP juga sudah mendapati masalah yang sama. Quartararo pun mengaku heran dengan apa yang terjadi di sana. Ia beranggapan seharusnya pihak penyelenggara memperhatikan lebih seksama sirkuit yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan. "Kami memiliki firasat buruk dua tahun lalu, tetapi sekarang lebih buruk. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ini benar-benar seperti lelucon," tandasnya.