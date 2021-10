AUSTIN – Pembalap Tim Ducati, Francesco Bagnaia, meyakini dirinya akan tampil apik di MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Ia mengatakan Circuit of The Americas (COTA) merupakan trek favoritnya.

Kemenangan sebelumnya memang benar-benar memberi Bagnaia kepercayaan diri jelang tampil di MotoGP AS 2021. Bahkan ia akan berusaha untuk bisa tampil di posisi terdepan demi bersaing dengan rivalnya, Fabio Quartararo.

“Saya pikir kami bisa sangat kompetitif di sini. Kami membutuhkan kesempatan untuk tetap berada di depan. Karena itu adalah trek yang sangat saya sukai. Saya selalu senang datang ke sini ke Amerika,” ujar Bagnaia seperti dikutip dari Crash, Jumat (1/10/2021).

“Saya pikir motor kami akan sangat cocok di trek ini. Saya memenangkan dua balapan terakhir dan perasaan saya dengan motor telah berkembang pesat," lanjutnya.

Meski begitu, Bagnaia juga menyadari bahwa lintasan COTA bukan hal mudah untuk ditaklukkan. Namun, pada satu sisi, ia mencoba memiliki keyakinan untuk melakoni balapan dengan hasil yang lebih baik.

"Saya tahu itu bukan trek yang mudah. Sektor pertama bagi kami tidak mudah dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2018, saya merasa tidak begitu hebat dengan pergerakan motor,” lanjutnya. "Tapi, mungkin tahun ini dengan permukaan lintasan baru akan sedikit lebih baik. Saya pikir Yamaha akan cepat, tapi Honda dengan Marc [Marquez] akan menjadi yang tercepat," imbuhnya. Seperti diketahui, Bagnaia dan Quartararo saat ini tengah bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2021. Kini, keduanya berselisih 48 poin, di mana balapan MotoGP musim ini masih menyisakan empat seri.