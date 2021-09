JADWAL MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021 yang berlangsung akhir pekan ini sudah dirilis. Melihat sejarah di Circuit Of The Americas (COTA), Marc Marquez (Repsol Honda) berpeluang merusak peluang juara Fabio Quartararo (Monster Energy) di MotoGP 2021.

Sekadar informasi, El Diablo –julukan Quartararo– di ambang menjadi kampiun MotoGP 2021. Hingga musim menyisakan empat race lagi, Quartararo yang berada di puncak klasemen, unggul 48 poin dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di tempat kedua.

(Fabio Quartararo berburu gelar juara MotoGP 2021)

Namun, untuk menjadi juara, Quartararo tak boleh bermain aman. Ambil contoh di dua race terakhir MotoGP 2021. Di saat Fabio Quartararo hanya mendapatkan 28 angka dalam dua race terkini, sang pesaing yakni Francesco Bagnaia mendapatkan 50 poin.

Akibatnya, Bagnaia perlahan-lahan mendekati Perolehan poin Quartararo. Namun, ketika mencoba tampil ngotot, Quartararo bak masuk kandang singa. Sebab, ia akan tampil di MotoGP Amerika Serikat yang notabene arena favorit Marc Marquez.

Dibilang begitu karena dalam tujuh race terkini MotoGP Amerika Serikat, Marc Marquez memenangkan enam balapan di antaranya. Karena itu, untuk memburu kemenangan butuh usaha ekstra bagi Quartararo.

BACA JUGA: Tampil Apik di MotoGP 2021 meski Tidak 100 Persen Fit, Andrea Dovizioso Angkat Topi untuk Marc Marquez

Sekarang tugas Quartararo adalah berupaya finis lebih baik ketimbang Bagnaia dan Joan Mir yang kini menempati posisi dua dan tiga klasemen MotoGP 2021. Jika berhasil finis lebih baik, peluang Quartararo menjadi kampiun MotoGP 2021 praktis membesar.

Bisa dibilang, race MotoGP Amerika Serikat hanya mencari penghuni dua ke bawah. Sebab, jika tak ada aral melintang, gelar juara hampir pasti disabet Marc Marquez. (Marc Marquez calon kuat juara MotoGP AS 2021) Bagaimana dengan Valentino Rossi? Untuk sekadar meraih poin saja Valentino Rossi kesulitan. Dalam tiga race terkini di MotoGP 2021, Valentino Rossi gagal meraup poin. Berikut jadwal MotoGP AS 2021: Jumat, 1 Oktober 2021 Konferensi Pers: 05.00-05.45 WIB Latihan Bebas 1: 21.55-22.40 WIB Sabtu, 2 Oktober 2021 Latihan Bebas 2: 02.10-02.55 WIB Latihan Bebas 3: 21.55-22.40 WIB Minggu, 3 Oktober 2021 Latihan Bebas 4: 01.30-02.00 WIB Kualifikasi I: 02.10-02.25 WIB Kualifikasi II: 02.35-02.50 WIB Pemanasan: 21.40-22.00 WIB Senin, 4 Oktober 2021 02.00 WIB