NEW YORK – Petenis asal Rusia, Daniil Medvedev berhasil menumbangkan Dominik Koepfer di babak kedua United States (US) Open 2021 pada Kamis (2/9/2021) dini hari WIB. Tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti, Medvedev pun menang mudah dengan skor 6-2, 6-1, dan 6-2.

Dengan kemenangan itu, maka Medvedev memastikan diri lolos ke babak ketiga dari US Open 2021. Medvedev pun menorehkan catatan manis karena untuk keempat kalinya secara beruntun petenis berusia 25 tahun itu sukses melaju ke babak ketiga US Open.

Medvedev sendiri terlihat tak kesulitan menghadapi Koepfer pada pertandingan yang berlangsung di Arthur Ashe Stadium. Meski memang di set pertama Koepfer sedikit membuat Medvedev tampil berusaha keras, sisanya semuanya berjalan mudah untuk unggulan kedua tersebut.

Terutama di set kedua dan ketiga, di mana Medvedev benar-benar tak membiarkan Koefper merebut poin dengan mudah. Medvedev benar-benar memulai dengan cepat melawan Koepfer.

Medvedev tercatat hanya melakukan 10 kesalahan sendiri pada set kedua dan ketiga, mematahkan servis pada awal keduanya saat ia mengejar setiap bola untuk membuat Koepfer frustrasi. Pemain berusia 25 tahun itu memastikan kemenangannya ketika pukulan backhand Koepfer melebar.

Dengan hasil itu, Medvedev pun membuat rekor pertemuannya dengan Koepfer kini 2-0 alias selalu menang di dua pertemuan mereka.

Kini menarik tentunya melihat sejauh mana Medvedev bisa melaju di US Open 2021. Pada US Open 2019 ia sanggup mencapai final sebelum pada akhirnya kalah dari Rafeal Nadal. Lalu di 2020 ia hanya bisa sampai ke putaran semifinal. Lantas bagaimana di US Open 2021?

Untuk bisa menebak itu semua, Medvedev tentunya terlebih dahulu harus memenangkan setiap laganya. Pada babak ketiga US Open 2021, Medvedev pun dipastikan akan melawan petenis asal Spanyol, Pablo Andujar.

Andujar bisa mencapai ke babak ketiga US Open 2021 usai berhasil mengalahkan petenis asal Jerman, yakni Philipp Kohlschreiber dengan kemebnangan 6-4, 6-3, 6-1 dalam durasi dua jam lima menit.

Laga babak ketiga US Open 2021 antara Andujar vs Medvedev pun dipastikan akan berlangsung pada hari ini, Kamis (2/9/2021) malam WIB.