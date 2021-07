TOKYO – Jadwal cabang olahraga panahan di Olimpiade Tokyo 2020 akan mempertemukan Tim Indonesia di babak 16 Besar. Mereka akan melawan tim dari Inggris, Senin (26/7/2021).

Tim panahan beregu putra Indonesia, Riau Ega Agatha/Arif Dwi Pangestu/Alviyanto Bagas Prastyadi akan berjuang merebut medali di Olimpiade Tokyo 2020. Mereka akan bermain di Yumenoshima Park.

Tim Indonesia akan memulai perjuangan dari babak 16 besar, pada pukul 08.15 WIB. Mereka akang langsung bertemu lawan tangguh, yakni Inggris yang beranggotakan Tom Hall, Patrick Huston dan James Woodgate.

Selain Indonesia vs Inggris, terdapat beberapa laga lain di babak 16 besar. Antara lain India vs Kazakhstan, Amerika Serikat vs Prancis dan juga Australia vs Taiwan.

Jika berhasil memenangkan babak 16 besar, maka akan langsung melangkah ke babak perempat final. Pertandingan delapan besar akan dimulai pada pukul 11.45 WIB.

Namun, sudah ada empat tim yang sudah memastikan tempat di perempatfinal terlebih dahulu. Mereka adalah Korea Selatan, China, Belanda dan sang tuan rumah, Jepang.

Empat tim itu memang berhak mendapat bye atau tempat langsung di perempat final. Karena mereka menempati empat posisi unggulan teratas. Hal itu membuat Indonesia dan peserta lainnya harus bersaing memperebutkan tempat.

Setelah itu, babak semifinal akan langsung diadakan pada 13:.17. Sementara perebutan posisi ketiga dijadwalkan berlangsung satu jam kemudian, sebelum babak final diadakan. Dari lima nomor yang dimainkan pada cabor panahan Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia hanya akan turun di empat sektor saja. Empat sektor itu adalah individu putra, individu putri, beregu putra, dan beregu campuran. Indonesia tak mengikuti nomor beregu putri karena memang hanya ada Diananda saja yang atlet putri di panahan Olimpiade Tokyo 2020. Terlepas dari itu semua, keempat atlet panahan Indonesia tersebut diharapkan bisa tampil maksimal pada ajang yang akan mulai berlangsung pada 23 Juli 2021 sampai 8 Agustus 2021 tersebut.