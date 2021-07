TOKYO - Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia (RI) di Jepang, Heri Akhmadi, bersama Tim Olimpiade Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Tokyo, menyambut hangat kehadiran para atlet Tanah Air jelang Olimpiade Tokyo 2020. Sebanyak 13 atlet serta 11 pelatih dan ofisial yang dipersiapkan tampil di Olimpiade Tokyo 2020 tiba di Bandara Narita Tokyo Jepang Minggu (18/7/2021).

Sebanyak 13 atlet Indonesia itu berasal dari lima cabang olah raga (cabor) yaitu panahan 4 atlet, angkat besi 4 atlet, menembak 1 atlet, renang 2 atlet dan surfing 2 atlet. Sambutan hangat pun diberikan kepada para atlet dengan mengibarkan spanduk dukungan serta tepuk tangan saat Eko Yuli Irawan dan kawan-kawan tiba di Jepang.

Dubes Heri berfoto dengan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari, saat menyambut kedatangan 13 Atlet Indonesia untuk Olimpiade Tokyo di Bandara Narita Tokyo Jepang. Foto KBRI Tokyo.

Meski begitu, para atlet nantinya harus menerima nasib tanpa adanya penonton saat menjalani pertandingan. Sebab, Olimpiade Tokyo 2020 berlangsung di saat masih adanya pandemi dan pembatasan situasi darurat di Jepang.

Dubes RI, Heru Akhmadi, mengaku bangga dengan para atlet yang siap berjuang menjunjung atas nama Indonesia. Bahkan, Akhmadi yakin mereka bisa memberikan yang terbaik untuk negeri Indonesia.

“Mereka berjuang menjunjung nama Indonesia. Semoga semua bisa memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa,” kata Akhmadi, dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Minggu (18/7/2021).

Selain itu, ada pengusaha yang juga menjadi Chef de Mission, Rosan P Roeslani, mengapresiasi dukungan fasilitas dan penyambutan dari KBRI Tokyo kepada Tim Olimpiade Indonesia. Namun, dia juga mengharapkan adanya peningkatan prestasi dari para atlet dalam ajang Olimpiade Tokyo 2020 kali ini.

Meskipun begitu, Roeslani juga mengatakan agar penggemar fokus untuk menyemangati dari rumah. Mengingat, kebijakan dari pihak penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020 yang meniadakan penonton langsung di tribun.

“Semoga ada peningkatan prestasi dari para atlet. Fokus kami menyemangati para atlet karena ini adalah Olimpiade yang penuh tantangan di tengah pandemi Covid-19 seperti adanya pembatasan dan lainnya," kata Roeslani.

Sebelumnya, rombongan tim bulu tangkis lebih dulu berangkat ke Jepang pada Kamis (8/7/2021) untuk menjalani latihan di Perfektur Kumamoto. Pada Senin (19/7/2021) tim bulu tangkis Indonesia akan bertolak ke Tokyo.

Seluruh Kontingen Indonesia yang berangkat sudah divaksinasi dan telah menjalani karantina dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu sesuai aturan Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games (TOCOG).

CdM dan NOC Indonesia juga meningkatkan uji dengan tes Swab PCR selama tujuh hari beruntun, di mana hasil uji di hari ke-4 dan 30 jam sebelum keberangkatan wajib diserahkan ke pemerintah Jepang sebagai syarat keberangkatan.