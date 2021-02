MELBOURNE - Pebulutangkis ganda putri dan ganda campuran Australia, Gronya Somerville, jadi salah satu yang cukup dikenal para pecinta olahraga tepok bulu. Selain kehebatannya di lapangan, Gronya punya paras cantik yang membuatnya jadi perhatian terutama bagi kaum adam.

Terlebih, perempuan 25 tahun itu kerap membagian postingan foto diri di akun media sosial instagram pribadinya. Segala aktivitas mulai dari latihan hingga momen liburan bersama pasangan tak luput ia bagikan.

Baru-baru ini, pemain nomor 26 dunia itu membagikan momen dirinya yang tengah menyambut tahun baru imlek.

Berpakaian serba merah, Gronya terlihat sangat cantik dengan tatanan rambut yang diikat ke atas. Sebagai pelengkap, ia juga menggunakan raket yang senada dengan warna baju pilihannya.

" Happy Chinese New Year! Wishing everyone celebrating great health, prosperity and joy for the year ahead! 恭喜发财!新年快乐!🎊" tulis Gronya pada postingan di feed akun instargram pribadinya.

Kencantikan Gronya di foto tersebut membuatnya jadi perhatian banyak mata. Tidak sedikit bahkan yang memberikan tanda suka pada foto yang diunggah Gronya.

Hingga berita ini dinaikkan setidaknya foto tersebut disukai sebanyak 9.414 orang. Berbagai respon mengenai kecantikan Gronya pun bertebaran di kolom komentar.

"Idolaaaaa. Salam dari Indonesia," tulis akun @aditya_almushi67. "Happy Lunar new year Gronya," tulis @nonabebet_13 Popularitas Gronya Somerville sebagai pebulu tangkis putri ternama memang tidak perlu diragukan lagi. Terlebih selain memiliki kemampuan menjanjikan, Groya memang mempunyai paras cantik yang tak bosan dipandang, khususnya bagi kaum Adam. Dengan paras yang begitu aduhai, wajar apabila Gronya disebut-sebut sebagai bidadari dari cabor bulu tangkis. Gronya sendiri memang bisa dikatakan sangat pintar dalam memanfaatkan kelebihan parasnya tersebut.