PORTIMAO – Balapan MotoGP 2020 memang telah berakhir. Namun, terkadang masih ada saja hal yang masih sangat menarik untuk dibahas kembali dikarenakan keunikannya.

Seperti yang diperlihatkan Suzuki Ecstar baru-baru ini. Tim yang sukses menjadi tim terbaik di MotoGP 2020 itu membagikan sebuah foto yang menarik dan mungkin sangat jarang dilihat oleh para penikmat balapan itu.

Melalui media sosial mereka, Suzuki tepatnya memperlihatkan motor milik Joan Mir yang tengah berada di dalam lift. Tentu tak ada yang menyangka motor MotoGP sebesar itu bisa masuk ke dalam lift yang sebenarnya tak terlalu besar.

Hebatnya, untuk mengakali kecilnya lift, para kru Suzuki mengangkat motor GSX-RR itu agar bisa berdiri dan muat masuk ke dalam elevator. Untuk menjaga agar motor bisa berdiri tegak, empat kru Suzuki pun ikut masuk lift.

Things you see at race tracks....

The fastest way to get a GSX-RR from A to B! 😆 #GoingUp @MotoGP #SUZUKing #EndOfSeason pic.twitter.com/UygjLDiexe— Team Suzuki Ecstar (@suzukimotogp) November 22, 2020