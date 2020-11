CALIFORNIA – Ada-ada saja tingkah Tony Ferguson untuk menggoda Khabib Nurmagomedov. Petarung berjuluk El Cucuy itu mengunggah video ke akun Twitter @TonyFergusonXT untuk menggoda rivalnya yang baru saja pensiun tersebut.

Seperti diketahui, Khabib Nurmagomedov memutuskan pensiun dari ajang bela diri gaya campuran (MMA) usai memenangi Ultimate Fighting Championsip (UFC) 254, Minggu 25 Oktober 2020 dini hari WIB. Kemenangan atas Justin Gaethje itu membuat rekornya menjadi 29-0.

Keputusan Khabib Nurmagomedov untuk pensiun mengagetkan banyak pihak, termasuk para seterunya di atas ring. Tony Ferguson bahkan mengejek petarung berkebangsaan Rusia itu dengan menyisipkan pesan perpisahan bernada menghina.

Kali ini, Tony Ferguson lagi-lagi berusaha menggoda Khabib Nurmagomedov. Lewat sebuah tayangan video animasi karya Mojahed Fudailat, petarung berusia 36 itu seakan hendak memancingnya keluar dari persembunyian, dan menjebaknya.

I’lllllll Just Set This 🍮 Righhhht Here # hAsHtAg *nomnomnom* # Team⚔️🕶Tiramisu Keepin’ It Classy🍃 Happy Halloween Crew 🎃 👻 -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 pic.twitter.com/PmGRCIUVTT — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) October 31, 2020