ORLANDO – LeBron James sukses mengantarkan Los Angeles (LA) Lakers menjadi juara NBA 2019-2020. James yang mendulang 28 poin, 14 rebound, dan 10 assist di final gim keenam berhasil membuat Lakers menang atas Miami Heat dengan skor 106-93 (4-2) pada laga yang baru saja berakhir Senin (12/10/2020) pagi WIB.

Berkat penampilan apik James di gim keenam serta laga-laga final sebelumnya, pebasket berusia 35 tahun itu pun dinobatkan sebagai pemain terbaik di final NBA 2019-2020. James meraih gelar MVP itu karena memang berperan cukup penting dalam keberhasilan Lakers dalam menjadi juara di musim ini.

Gelar MVP di final itu pun bukanlah sesuatu hal yang baru untuk James. Sebab sebelumnya James sudah merasakan gelar tersebut saat masih membela Miami Heat dan juga Clevaland Cavaliers.

He promised. He delivered. Your NBA Finals MVP: @KingJames pic.twitter.com/QbVJ6o3jGq— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2020