JAKARTA – Gelaran Simulasi Piala Thomas dan Uber 2020 akan dimulai pada esok hari, Selasa (1/9/2020) di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta. Simulasi untuk Piala Thomas pun akan memulai kompetisinya terlebih dahulu mulai 1-3 September 2020.

Para pemain putra terbaik di Pelatnas PBSI pun akan saling bertarung untuk keluar sebagai yang terbaik. Sebanyak 12 tunggal putra dan delapan pasangan ganda putra sudah terbagi dalam empat tim untuk unjuk gigi di ajang simulasi Piala Thomas.

Pada esok hari, laga akan dibuka dengan pertarungan Tim Rajawali melawan Garuda pada pukul 08.30 WIB. Laga ini akan menarik karena ada dua tunggal putra terbaik Tanah Air yang akan saling bertemu.

Ada pun Tim Rajawali dimotori tunggal putra Jonatan Christie yang dilapisi Karono, dan Bobby Setiabudi. Sementara ganda putra untuk Tim Rajawali diperkuat Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Yeremia Erich Yoche Rambitan/Pramudya Kusumawardana.

Tim Garuda ada nama Anthony Sinisuka Ginting sebagai tunggal putra andalan. Selain itu, ada pula Ikhsan Leonardo Rumbay dan Syabda Perkasa Belawa untuk mengisi tunggal kedua dan ketiga. Sedangkan ganda putra diperkuat oleh Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Pada sesi siang, laga akan berlangsung pada pukul 14.30 WIB yang akan mempertemukan Tim Banteng melawan Harimau. Jika pada laga pagi akan ada adu gengsi nomor tunggal, pada laga kedua esok hari justru sebaliknya. Persaingan ganda putra akan terlihat.

Tim Banteng sendiri diperkuat ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Muh Reza Pahlevi Isfahani/Sabar Karyaman Gutama. Sedangkan di Tim Harimau ada Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon dan Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Amri Syahnawi.

Pada nomor tunggal Tim Banteng dihuni Shehar Hiren Rshutavito, Gatjra Pilliang Fiqihilahi, dan Yonathan Ramlie. Sedangkan Tim Harimau ada nama Chico Aura Dwi Wardoyo, Firman Abdul Kholik, dan Christian Adinata.

Gelaran ajang simulasi Piala Thomas 2020 sendiri akan menggunakan format turnamen setengah kompetisi. Karena itu semua tim akan saling bertemu dan sang pemuncak klasemen akan keluar sebagai juara.

Ada pun pada hari kedua akan mempertemukan Rajawali vs Harimau dan Banteng vs Garuda. Sedangkan hari terakhir ada laga Harimau vs Garuda dan Rajawali vs Banteng.

Berikut Jadwal Simulasi Piala Thomas 2020

Selasa, 1 September 2020

08.30 WIB: Rajawali vs Garuda

14.30 WIB: Banteng vs Harimau

Rabu, 2 September 2020

08.30 WIB: Rajawali vs Harimau

14.30 WIB: Benteng vs Garuda

Kamis, 3 September 2020

08.30 WIB: Harimau vs Garuda

14.30 WIB: Rajawali vs Banteng