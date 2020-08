SPIELBERG – Federasi Balap Motor Internasional (FIM) memutuskan untuk memberi hukuman kepada Johann Zarco atas insiden horor yang terjadi di MotoGP Austria 2020. Hukuman yang diterima Zarco berupa start dari pitlane pada MotoGP Styria 2020.

Sebagaimana diwartakan GP One, Jumat (21/8/2020), hukuman diberikan setelah FIM memanggil Zarco dan juga Franco Morbidelli yang terlibat dalam insiden itu. Pemanggilan dilakukan pada Kamis 20 Agustus 2020.

FIM MotoGP Stewards 📋



After a disciplinary hearing on the incident with @FrankyMorbido12, @johannzarco1 has been given a penalty to start his next #MotoGP race from the pit lane #AustrianGP 🏁 pic.twitter.com/RVB4yvNchz— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 21, 2020