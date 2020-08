VALTTERI Bottas telah resmi mendapatkan kontrak baru dari Tim Mercedes AMG Petronas. Pembalap asal Finlandia itu tepatnya dikontrak selama setahun, yang berarti bakal berakhir di akhir balapan Formula One (F1) 2021.

Dikontraknya Bottas jelas semakin mempertambah pembalap-pembalap yang sudah pasti akan tampil di balapan musim depan. Bottas akan mengisi satu slot dari dua pembalap Mercedes pada F1 2021. Lalu siapa yang akan menemani Bottas?

Jawabannya belum diketahui. Hal itu karena Mercedes memang baru mengontrak Bottas saja untuk musim 2021 tersebut. Pembalap mereka saat ini, yakni Lewis Hamilton masih belum diberikan kontrak baru oleh Mercedes. Entah apa alasan Mercedes belum juga mendapatkan tanda tangan pembalap yang sudah membuat mereka berjaya di F1 dalam beberapa tahun terakhir ini.

Lalu untuk Scuderia Ferrari, tim tersebut sudah memastikan dua pembalap yang bakal mereka dukung di F1 2021. Kedua pembalap itu adalah Charles Leclerc dan Carlos Sainz. Leclerc bakal berada di Ferrari sampai akhir 2024, sedangkan Sainz dikontrak hingga 2022 saja.

Lantas bagaimana dengan nasib Sebastian Vettel? Sampai saat ini pembalap asal Jerman itu belum menentukan masa depannya. Tampaknya Vettel masih fokus memperbaiki performanya di balapan F1 2020.

Kemudian dari tim Red Bull Racing dipastikan baru memiliki satu pembalap untuk F1 2021. Pembalap tersebut adalah Max Verstappen yang memiliki kontrak hingga akhir F1 2023. Sama seperti Mercedes, Red Bull baru memutuskan satu pembalap saja dan belum mengambil keputusan siapa pembalap satu lagi yang akan mereka dukung pada musim depan.

Selanjutnya, ada tiga tim yang justru sama seperti Ferrari, yakni sudah mendapatkan dua pembalap untuk F1 2021. Ketiga tim itu adalah McLaren, Renault, dan Williams Racing. McLaren dipastikan diperkuat oleh Daniel Ricciardo dan Lando Noris.

Kemudian Renaul bakal dibela Esteban Ocon dan Fernando Alonso, yang mana kedua pembalap tersebut sama-sama dikontrak hingga akhir 2021. Lalu untuk Williams, mereka memiliki George Russel dan Nicholas Latifi.

Terakhir, Racing Point sudah memilih Sergio Perez untuk mengendarai mobil mereka di F1 2021. Jadi, baru sebanyak itu pembalap yang sudah menentukan tempatnya untuk musim depan. Untuk tim seperto Scuderia AlphaTauri, Alfa Romeo, dan Haas, sampai saat ini belum menentukan pembalap mereka sama sekali untuk F1 2021.

Berikut Daftar Pembalap F1 2021:

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Valtteri Bottas (end of 2021)

TBA

Scuderia Ferrari Mission Winnow

Charles Leclerc (end of 2024)

Carlos Sainz (end of 2022)

Aston Martin Red Bull Racing

Max Verstappen (end of 2023)

TBA

McLaren F1 Team

Daniel Ricciardo (multi-year)

Lando Norris (multi-year)

Renault F1 Team

Esteban Ocon (end of 2021)

Fernando Alonso (at least the end of 2021)

Scuderia AlphaTauri

TBA

TBA

SportPesa Racing Point F1 Team

Sergio Perez (end of 2022)

TBA

Alfa Romeo Racing Orlen

TBA

TBA

Haas F1 Team

TBA

TBA

ROKiT Williams Racing

George Russell (end of 2021)

Nicholas Latifi (end of 2021)