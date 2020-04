View this post on Instagram

BREAKING NEWS. Terima kasih Bapak Presiden Alhamdulillah, setelah mendapatkan paparan laporan lengkap dari Bapak Menpora, dengan cepat Bapak Presiden @jokowi telah memutuskan untuk penundaan PON di Papua di bulan Oktober 2021 di tempat yang sama di Papua. Keputusan Bapak Presiden tsb telah disambut positif oleh Bapak Wakil Gubernur Papua.